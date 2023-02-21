Yüreklerdeki ateşe bir damla su oldular

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan GÜRAK ekibi, Gürsu’ya dönüşlerinde minnet ve tebriklerle karşılandı.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarının son bulmasının ardından, görevlerini tamamlayarak Gürsu’ya dönen Gürsu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GÜRAK), Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık tarafından terminalde karşılandı.

Gürak ekibini çiçeklerle karşılayan Başkan Işık, “Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yüreklerindeki ateşe bir damla su olma duygusuyla bölgeye giderek, ilk günden beri canla başla mücadele eden ekibimiz üstlendikleri kutsal görevi tamamlayarak döndü. Gürak ekibimize ve bölgede günlerdir insan üstü güçle mücadele eden tüm ekiplere minnet ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onları karşıladığımız anlarda maalesef Hatay’da yaşanan 6.4 ve 5.8 şiddetindeki son depremlerin haberini almanın üzüntüsünü yaşadık. Ülke olarak yaşadığımız bu büyük deprem afetinin acılarını millet olarak kenetlenerek inşallah en kısa zamanda aşacağız. Ne mutlu bizlere ki, her türlü zorlukta bir olmayı bilen bir milletin evlatlarıyız. Bu zor günleri de hep birlikte aşacağız inşallah” dedi.