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Yünkül: "Ek ödeme değil, adalet istiyoruz"

EK ÖDEME DEĞİL, ADALET İSTEDİKLERİNİN BELİRTEN MEMUR-SEN BURSA İL TEMSİLCİSİ VE SAĞLIK-SEN ŞUBE BAŞKANI GÖKAN YÜNKÜL, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KAMUOYUNDA ÇİFTE MAAŞ ALIYOR ALGISINA MARUZ BIRAKILMASINI DOĞRU BULMADIĞINI SÖYLEDİ.

BURSA 10.09.2020, 17:44
Yünkül: "Ek ödeme değil, adalet istiyoruz"

Ek ödeme değil, adalet istediklerini belirten Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökan Yünkül, sağlık çalışanlarının çifte maaş aldığı yönünde kamuoyunda bir algı oluşturulmak istendiğini, bunu doğru bulmadığını söyledi.

Binlerce sağlık çalışanı korona salgınına yakalanırken, onlarcasının da hayatını kaybettiğini belirten Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökan Yünkül, "Korona salgınının meslek hastalığı sayılmadığı ortadayken, maalesef Sağlık Bakanlığı, çalışanlarını anlamadığını gösteren uygulamalara devam ediyor. Bir kaç gün önce Resmîgazetede yayınlanan genelgeyle aile hekimleri için 3 bin liraya, aile sağlığı çalışanları için de 850 liraya kadar ilave ücret ödeneceği belirtildi. Üst sınırları belirlenen ama kimin ne kadar ücret alacağı belli olmayan aile hekimliği çalışanları daha şimdiden kamuoyu nazarında zengin oldu bile. Şimdi ise ’inşallah muğlak bir genelge çıkmaz’ diye eli duada olan sağlık çalışanları için ne olduğu ve olacağı belli olmayan, biri yer biri bakar dedirtecek keyfiyette ve nedenini henüz çözmeye vakıf olamadığımız bir şekilde yine 3 ay süreli bir ek ödeme genelgesi yayınlandı. Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez diyerek, beklentilerin karşılanmayacağını ilan edilmesinin ardından hem aile hekimliği ilave ücret genelgesi hem de ek ödeme genelgesi sonrası sıfır ile 75 kuruş arasında ek ödemeye mecbur bırakılan sağlık çalışanlarının kamuoyunda çifte maaş alıyor algısına maruz bırakılmasını doğru bulmuyor ve de kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Ağustos ayı itibariyle geçerli ve üç ay süreli olan genelgede bir önceki dönemde yaşanan mağduriyetlerin yeniden yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Yünkül, "Kamuoyuna sağlık çalışanlarımıza ilave bir ödeme yapılıyormuş gibi algı yapılması ne kadar yanlış ise, çalışanlarımız arasında ayrım yapacak olan ücret politikaları da bir o kadar yanlıştır. Sağlık çalışanları hakkaniyet doğrultusunda adil şekilde ve ayrım yapılmadan hakları olan net bir ücret istemektedir. Lütuf değil, emeklerinin karşılığının verilmesini beklemektedir. Virüs sınıf, statü, servis, iş ayrımı yapmazken; maalesef alışıldığı üzere emek içinden emek seçmeye ayarlanmış, performans kılıfında ayrımcılık yapan, hakkaniyetten uzak ve de herkesi kapsamaktan uzak bir genelge ile çalışan motivasyonunu artırmak mümkün değildir. Bu tür uygulamalar ile artık tükenen, motivasyonunu kaybetmiş, her türlü belirsizliğin kıskacında kıvranmaktan biçare düşen sağlık çalışanları, iyice yara almaktadır. Bilinmelidir ki sağlık çalışanları başta sayın bakanımız olmak üzere tüm muhataplarından sorunlarına karşı destek, alın terinin karşılığı bir ücret ve özlük haklarında insan onurunun gereği olan iyileştirmeler bekliyor" dedi.

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