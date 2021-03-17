banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düştü
Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düştü
Enver Aysever gözaltına alındı
Enver Aysever gözaltına alındı
Gurbetçilere Müjde! Yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresi uzatıldı
Gurbetçilere Müjde! Yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresi uzatıldı
Beşiktaş finalde!
Beşiktaş finalde!

Yünkül: "Çanakkale zaferi, sömürgeciliğe karşı parlayan istiklâl ve bağımsızlık şuurudur"

Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, "106. yıl dönümünü idrâk ettiğimiz Çanakkale Deniz zaferi, batılı emperyalist ülkelere karşı verilen inancın ve azmin destansı mücadelesinin adı, şanlı tarihimizin şeref nişanelerinden birisidir" dedi.

BURSA 17.03.2021, 16:55
2
Yünkül: "Çanakkale zaferi, sömürgeciliğe karşı parlayan istiklâl ve bağımsızlık şuurudur"

Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, "106. yıl dönümünü idrâk ettiğimiz Çanakkale Deniz zaferi, batılı emperyalist ülkelere karşı verilen inancın ve azmin destansı mücadelesinin adı, şanlı tarihimizin şeref nişanelerinden birisidir" dedi.

Gökhan Yünkül yazılı bir açıklamayla Çanakkale zaferini kutladı. Yünkül, açıklamasında, "Coğrafî keşiflerle beraber adım attığı her yerde bir insanlık vahşeti bırakan sömürgeci zihniyet, kolonileştirdiği her coğrafyada acının ve kötülüğün tarihini yeniden yazdı. Batının bitmek bilmeyen aç gözlülüğü ve mülkiyetçiliği, doğunun zenginlikleriyle doruk noktasına ulaştığında, coğrafyanın gerçek sahiplerinin elindeki her maddî ve manevî değer ağır bir tecavüze, katliama ve yağmaya uğramış olarak kalakaldı. Kötülüğün hakim kılındığı bir dünyada garbın bitmek bilmeyen hırsları, dünyanın geri kalanı ve ona karşı durabilecek her güç için vahşi bir yamyamlığa karşı duyulan ağır endişe ve tereddüde dönüştü. Ancak hakikat, bir perdeyle örtülüp karartılacak kadar zayıf değildir. Emperyalizmin haçlı seferlerinden beri sistematik bir yıldırma aracı olarak kullandığı toza dönüştürme stratejisi, Çanakkale’nin soğuk boğaz sularında kökü derin bir enginliğe sahip olan bir hakikate tosladı. Yeni askerî teknolojilerle donatılmış dev bir ordu, Çanakkale’yi geçip İslâm medeniyetinin başkenti İstanbul’u işgâl edecek, Karadeniz’e açılarak çarlık Rusya’sını bolşeviklere karşı destekleyecekti. Aziz milletimizin indinde sömürgeci kuvvetlere karşı parlayan istiklâl ve bağımsızlık şuuru Çanakkale’de beden buldu. Milletimizin ve İslâm ümmetinin, batılı sermayedarlara ve köle efendilerine namusunu çiğnetmemek için verdiği mücadele sonuç vermiş, hak ile bâtılın mücadelesinde bâtıl boğaz suları altında kaybolmaya yüz tutmuştur. Zaman, bilimin öğrettiği gibi ileriye doğru akıyor olabilir, ama gönüller ve bize emanet edilen miras, zamandan bağımsız olarak hafızalarımızda yaşamaya devam edecek. Tarih, Türkistan coğrafyasından Anadolu’ya doğru seyrederken, içinde bulunduğumuz inanç sistemi, tabiat ve medeniyet algısı bize bu seyir içinde bir vazife yüklemiştir. Bu vazife, Allah’ın kitabında kaidelerini belirlediği mukaddes bir davanın inşâsı yolunda mücadele etmektir. İşte bu tarihi gerçekliğin ve vazifenin şuruunda olan bizler, mazlum coğrafyalardan beklenen, ümit edilen olmaya devam edeceğiz. Büyük Memur-Sen camiası olarak, Çanakkale’de sömürgecilere karşı milletinin geleceği için canlarını feda eden şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz" dedi.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20