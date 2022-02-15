Yüksek Standartlı Demiryolu Projesinde acele kamulaştırma kararı müjdesi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Resmi Gazete’de yayınlanan Bandırma-Balıkesir-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu inşası için acele kamulaştırma kararı ile çalışmaları aralıksız sürdürülen proje için çalışmaların hızlandırılacağını belirtti.

Geçtiğimiz günler Bursa’ya bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun programının hemen ardından açıklanan kararın Bursa ve bölge için bir müjde niteliğinde olduğunu aktaran Davut Gürkan, Gürsu-Yenişehir güzergahını takip ederek, Osmaneli mevkiinde yapılacak müselles hatla Bursa’nın Ankara -İstanbul hızlı tren hattına bağlanarak, yüksek hızlı tren hattına dahil olacağını ifade etti. Başkan Gürkan, yapımı devam eden hattın aynı zamanda Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Karacabey istasyonlarından geçeceğini hatırlatarak, “Bursamızdan geçecek olan hattımız bu yolla Balıkesir ilimize ulaşarak, bu sayede Balıkesir’le de arasında da demiryolu bağlantısı kurulmuş olacak. Yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yürütüleceği ve 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan proje ile Bursamız, demiryolu ulaşım alternatifine yüksek teknoloji ile kavuşacak” dedi.

Başkan Gürkan, proje ile Bursa’yı da içine alan ve yük-yolcu taşımacılığında çok önemli bir adım teşkil edecek olan proje ile Bursa’ya ulaşımın daha da kolaylaşarak, projenin aynı zamanda otobanların yükünü de hafifleteceğini belirtti. Davut Gürkan, ilk etapta 106 kilometre olarak düşünülen projenin daha sonra 201 kilometreye çıkarıldığını hatırlatarak, “Sanayisi ve üretim potansiyeli ile Türkiye’nin en önemli illerinden olan Bursa’mızda lojistik konusunda da önemli avantajlar sağlanacak. Bursamız, gücüne güç katacak, potansiyeline büyük bir ivme kazandıracak.Şu ana kadar iktidarlarımız dönemlerinde 30 milyar TL’lik yatırım alan Bursa’mıza, projenin kattığı değerle birlikte yeni yatırımların da önü açılacak. Projeye ve Bursa’mıza destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.