“Yukarı Bak” sergileri ilgiyle izleniyor

İstanbul Fransız Kültür Merkezi Müdürü Christian Schnell ve Fransa’nın Bursa Fahri Konsolosu Nuri Cem Erbak Nilüfer Belediyesi’nin Türkiye Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile 6 farklı mekanda düzenlediği “Yukarı Bak” isimli sergileri gezdi.

Nilüfer’de 27 sanatçının çalışmalarının 6 farklı mekanda sergilendiği “Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları” isimli sergilere sanatseverlerin ziyareti devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi’nin Türkiye Fransız Kültür Merkezi’nin katkıları ile düzenlediği sergilerin konukları arasında İstanbul Fransız Kültür Merkezi Müdürü Christian Schnell ve Fransa’nın Bursa Fahri Konsolosu Nuri Cem Erbak da vardı. Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültürevi’nin yanı sıra Gölyazı Kültürevi, Misi Fotoğraf Müzesi, Edebiyat Müzesi, Nâzım Hikmet Kültürevi ve Pancar Deposu’nda düzenlenen sergileri gezen Christian Schnell’e sergi kuratörü Yekhan Pınarlıgil eşlik ederek eserler hakkında bilgi verdi.

Politik konulara umutlu bir bakışı barındıran, sanatçıların birbirinden farklı bakış açılarının aktarıldığı sergi projesinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Schnell, Fransa’nın Bursa Fahri Konsolosu Nuri Cem Erbak ve Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti. “Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları” sergileri 31 Temmuz 2022 gününe kadar sanatseverlerin izlenimine açık olacak.