Yörükyenicesi Nejat Biyediç futbol turnuvası şampiyonu Çekrice Mahallesi

Mudanya Belediyesi ve Yörükyenicesi Mahalle Muhtarlığı iş birliği ile düzenlenen Yörükyenicesi Nejat Biyediç Mahalleler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, final maçıyla sona erdi. Finalde Yörükyenicesi’ni 3-2 yenen Çekrice, turnuvanın şampiyonu oldu.

Mudanya Belediyesi ve Yörükyenicesi Mahalle Muhtarlığı iş birliği ile mahalleler arası birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek adına düzenlenen “Yörükyenicesi Nejat Biyediç Mahalleler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası” final maçıyla sona erdi. Düzenlenen ödül törenine Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Belediye Meclis Üyeleri Servet Usta, Hayati Samast ile mahalle muhtarları ve çok sayıda sporsever katıldı.

Yörükyenicesi Nejat Biyediç Spor Tesisi’nde düzenlenen, Evren Karabulut’un hakemliğini yaptığı turnuvaya 18 mahalle takımı katıldı. 3 grupta haftada üç gün yapılan karşılaşmalar ile 5 hafta süren turnuvada şampiyon olan Çekrice Mahallesi, kupa ve madalyalarını Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın elinden aldı. Turnuvanın ikincisi Yörükyenicesi Mahallesi, üçüncüsü Çaylı Mahallesi olurken, dördüncülüğü ise Konaklı Mahallesi elde etti. Katılan tüm takımlara teşekkür plaketi verilirken, turnuvanın en centilmen takımı Balabancık Mahallesi, en iyi kaleci Çekrice Mahallesi’nden İsmail Kapu, turnuvanın gol kralı ise Çekrice Mahallesi’nden 16 golle Emirhan Atay oldu. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bursaspor ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Yörükyenicesi’ndeki sahaya da adını verdiğimiz Nejat Biyediç’i turnuvamızda anarak, yaşattık. Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanyamıza yakışır bir turnuva olmasını sağlayan başta tüm takımlarımıza ve muhtarımız Erkan Akcan olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.