Yoğun bakımda yenileme çalışmaları tamamlanıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi’nin yoğun bakım ünitelerinde 2021 yılında başlatılan yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Proje çerçevesinde yenilemesi biten kısımlar törenle faaliyete açıldı.

BUÜ Hastanesi yoğun bakım hizmetlerinin sürdürülmesinde 3 seviye hastalara hizmet sunan yoğun bakımlarında yenileme projesinin ilk etabı tamamlandı. Kasım ayında tamamının bitirilmesi hedeflenen proje ile yoğun bakım yatak kapasitesi 39’dan 85 yatağa çıkarılacak. BUÜ Hastanesi’nde halihazırda Yenidoğan, Çocuk Hastalıkları, Çocuk Cerrahi ve Kardiyoloji alanlarındaki yoğun bakımlarda 56 yatak kapasitesi ile hizmet verilmeye devam ediliyor. Yenileme çalışmalarının bitmesi ile Hastanenin toplam yoğun bakım kapasitesi de 141 yatağa yükseltilecek.

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yoğun bakımların yenilenmesi projesinin kendi dönemlerinden önce ihale edildiğini, ancak 2018 yılında yaşanan ekonomik dalgalanma dolayısıyla müteahhidin iflas ettiğini açıkladı. Ardından proje için tasfiye kararının çıktığını söyleyen Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Yeniden ihale edildi. 2021 yılında tam kapasite inşaat çalışmaları başlatıldı. Şuan itibariyle projenin yüzde 80 oranında alt yapısı bitirildi. Bugün de bir kısmını açıyoruz. 3 ay sonra da burası tam donanımlı bir şekilde şehrimize ve tüm Güney Marmara’ya hizmet vermeye devam edecek. İhale süreçleri ve sonrası kolay olmuyor. Bu süreçte başta Dekanlığımız ve Başhekimliğimiz olmak üzere bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Yoğun bakımların hastaneler için büyük bir önem taşıdığına işaret eden Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Burası sadece bizim için değil, hastalarımız için de son derece kıymetli. Bir insanın dahi burada hayata kazandırılması bizler için kıvanç ve dua vesilesi olacaktır. Yenilenen yoğun bakımlarımızın Üniversitemize, Hastanemize, Bursa’mıza ve tüm halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali ise yoğun bakımların Üniversite ve Hastanenin adına yakışır bir görüntüye kavuştuklarını vurguladı. Geçmişteki kötü görüntülerin artık geride kaldığını kaydeden Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali; “Yoğun bakımlarımızda o manzaralarda çalışmak zorundaydık. Rektörlüğümüzün desteği ve onayı ile yenileme faaliyetlerine start verdik. Artık gelinen noktada çok daha kaliteli bir ortamda çok daha iyi imkanlarda çalışabileceğiz. Bizlere destek olanlara ve katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Hemşireler ve kat görevlileri de yenilenen yoğun bakımları çok beğendiklerini belirtti. Yeni ortamda çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyacaklarını aktaran personel, katkılarından dolayı Üniversite ve Hastane yöneticilerine teşekkür etti.