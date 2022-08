YKS’de dereceye girenleri tek tek telefonla tebrik etti

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nda ilk bin içerisinde 106 Bursalı genç yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Bursa’dan ilk bine girerek derece yapan 106 öğrenciyi tek tek telefonla arayarak tebrik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Bursa’dan ilk bine girerek derece yapan 106 öğrenciyi tebrik ederek mutluluklarını paylaştı. Öğrencileri tek tek telefonla arayarak başarılarının devamını dileyen MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, "Gençlerimizin başarısı sadece ailelerini değil okudukları okulları, yaşadıkları mahalleyi, ilçeyi, ili tüm Bursalıları gururlandırmıştır. Bizlere yaşattıkları bu gurur için kendilerine teşekkür etmek istedik. Bursa’nın yetiştirdiği bu pırıl pırıl gençler, ülkemizin kalkınmasında büyük pay sahibi olacaklardır. İstikbal güvencemizdirler. Kendilerini ve ailelerini gönülden tebrik ediyoruz” dedi.

Gençlerle yaptığı görüşmelerde onların taleplerini de dinleyen Taşçı, MHP Yıldırım olarak ihtiyaç duyulduğunda her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi’nin gençlere ve eğitimlerine verdiği öneme dikkat çeken Kadir Taşçı şunları söyledi:

"Çağımızda milletlerin en stratejik üstünlüğü eğitim yoluyla ortaya çıkmaktadır. Milli sorumluluğunun bilincinde, özgüvenli, iyi yetişmiş gençlerimiz geleceğe dair en büyük güvencemizdir. Gençliğe yapılacak yatırımı ülkemizin geleceği için en önemli yatırım olarak görüyoruz. Bu sebeple çalışmalarımızda gençlerimize öncelik veriyor, onların hayallerine ulaşması ve hayatlarının kolaylaşması için, üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye gayret ediyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ’Eğitim huzur ve kardeşlik sigortasıdır. Eğitimin noksanlığı varlığımızın mezarını kazar’ ifadeleri, eğitime bakış açımızı ve bu konudaki sarsılmaz duruşumuzu ortaya koyması açısından çok değerlidir. Gençlerimizin eğitimi partimizin en büyük önceliğidir.”

Üniversiteye yerleşemeyen gençlere de seslenen Kadir Taşçı, "Sadece derece yapan öğrencilerin değil, tüm öğrencilerimizin, değerli ailelerinin ve saygı değer öğretmenlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Üniversiteyi kazanamayan veya istedikleri bölüme yerleşemeyen çocuklarımız üzülmesin. Hem aileleri hem de milletimiz için çok değerli olduklarını unutmasınlar. Sınav sonucuna odaklanarak, hayallerinden vazgeçmesinler. Milliyetçi Hareket Partisi olarak gençlerimizin hedeflerine ulaşmasında önlerine çıkan engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız. Bunun için her mücadeleyi vermeye, ihtiyaç duyduklarında her an yanlarında olmaya hazırız. Yolunuz, bahtınız ve alnınız her daim açık olsun” diye konuştu.