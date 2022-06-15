YKS adayları dikkat! Bursa Valiliği duyurdu

Bursa Valiliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek adayların kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüklerini duyurdu.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için ilimiz Gemlik, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri 18/06/2022 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 19/06/2022 Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.