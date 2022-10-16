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Yılmaz ailesinin acı günü
Yılmaz Şirketler Grubu kurucusu Şahin Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
BURSA 16.10.2022, 11:51
Yılmaz Şirketler Grubu kurucusu Şahin Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eğitimden sağlığa, istihdamdan öğrenci ve ailelere katkılarıyla bilinen Şahin Yılmaz, 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Yılmaz, Karaman Yeni Cami’nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Hamitler Asri mezarlığına defnedilecek.