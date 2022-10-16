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Yılmaz ailesinin acı günü

Yılmaz Şirketler Grubu kurucusu Şahin Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BURSA 16.10.2022, 11:51
Yılmaz ailesinin acı günü

Yılmaz Şirketler Grubu kurucusu Şahin Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eğitimden sağlığa, istihdamdan öğrenci ve ailelere katkılarıyla bilinen Şahin Yılmaz, 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Yılmaz, Karaman Yeni Cami’nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Hamitler Asri mezarlığına defnedilecek.

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