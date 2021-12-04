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Yılın yazarı Gülten Akın Sempozyumu Nilüfer’de başlıyor

Ünlü şair ve yazar Murathan Mungan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak “Şiirden Bir Ülke Bahçesi: Gülten Akın Sempozyumu” birbirinden değerli isimleri bir araya getirecek.

BURSA 04.12.2021, 10:34
Yılın yazarı Gülten Akın Sempozyumu Nilüfer’de başlıyor

Ünlü şair ve yazar Murathan Mungan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak “Şiirden Bir Ülke Bahçesi: Gülten Akın Sempozyumu” birbirinden değerli isimleri bir araya getirecek.

Nilüfer Belediyesi’nin kent kültürüne katkı sağlayan geleneksel organizasyonlarından biri olan Yılın Yazarı etkinlikleri, 10-11 Aralık 2021 tarihlerinde Nazım Hikmet Kültürevi’nde yapılacak “Şiirden Bir Ülke Bahçesi: Gülten Akın Sempozyumu” ile sona eriyor.

Yılın Yazarı etkinlikleri kapsamında ilk kez bir şairi ağırlayan ve Gülten Akın’a adanan 2021 yılı boyunca 48 etkinlik organize eden Nilüfer Belediyesi, yüzlerce edebiyatseveri Gülten Akın odağında bir araya getirdi.

Okuma atölyeleri ve fabrika okumaları gibi etkinliklerle toplumun farklı kesimlerini Gülten Akın eserleriyle buluşturan geleneksel organizasyon, kapanışında da edebiyat ve akademi dünyasının değerli isimlerini bir araya getirecek.

10 Aralık tarihinde saat 19.00’da başlayacak sempozyumun açılış konuşmasını ünlü şair ve yazar Murathan Mungan yapacak. 2 gün boyunca; “Şiirden Bir Ömre Bakmak”, “Gülten Akın’ın Yazı Evreni”, “Gülten Akın Şiirinde Kadın Oluş” başlıklı oturumların yapılacağı sempozyum kapsamında, 2 şiir dinletisi ve bir de sergi gerçekleştirilecek.

Sempozyum için özel olarak hazırlanan “Bir Gün Birileri Öte Geçelerden Islık Çalar” adlı şiir dinletisinde de, Gülten Akın’ın şiirleri, tiyatro sanatçısı Jülide Kural ve solist Günseli Seda Çetinkaya’nın sesleri ile katılımcılarla buluşacak. Nilüfer Kent Tiyatrosu katkılarıyla hazırlanan “Nilüferli Kadınlardan Şiir Dinletisi”nde ise; Gülten Akın Okuma Atölyesi’ne katılan Nilüferli kadınlar, onun şiirlerini sahnede okurken, kadın sorunlarına ilişkin cevaplanmayı hak eden bazı soruları da dile getirmiş olacak.

Küratörlüğünü Ezgi Bakçay’ın üstlendiği “Kuş Uçsa Gölge Kalır” sergisi ise 10 Ocak’ta saat 18.30’da Nâzım Hikmet Kültürevi’nde izlenime açılacak. Gülten Akın’dan ilhamla, farklı disiplinlerden sanatçıların bir araya geldiği sergide; Ceylan Dizdar, Duygu Deniz Bilgin, Elçin Acun, Fulya Çetin, İpek Yücesoy, Leyla Emadi, Meliha Sözeri, Özlem Şimşek, Sena Tural ve Yasemin Kalaycı, heykel, resim, video, fotoğraf, enstalasyon ve performansları ile yer alacak.

Dil bilimci-yazar Necmiye Alpay’ın kapanış konuşması ile tamamlanacak olan sempozyumun finalinde, Yılın Yazarı Mektup Ödül Töreni de gerçekleştirilecek.

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