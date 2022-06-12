Yılın bayisi BAV, yeni satış ve servis merkezini hizmete açtı

Bursa Ağır Vasıta’nın Gemlik’teki yeni DAF Yetkili Satış ve Servis Merkezi, hizmete açıldı.

Bursa Ağır Vasıta, taşımacılık sektörünün kalbi olan Bursa Gemlik’te DAF markasının satış, servis, yedek parça ve 2. el hizmetlerini toplamda 11 bin 200 metrekare alanda hizmet vermeye başladı. Bursa Ağır Vasıta ile DAF grubunun yıllardır süregelen dostane ticari ilişkilerine değinen Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “DAF ile 2006 yılında başlayan birlikteliğimizin 16. Yılının heyecan ve gururunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. Bursa Gemlik’te bulunan tesisimiz 4 bin 200 metrekare kapalı, 7000 metrekare açık alanı ile aynı anda 30 araca hizmet verebilme kapasitesindedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin tam ortasında bulunan, Gemlik Serbest Bölge’ye, Gemlik Limanı’na ve önemli yol güzergahlarına çok yakın konumda olan tesisimizin iç dizaynı, yedek parça bölümünden, ofislerinden, atölye bölümlerine kadar, tamamen DAF kurumsal kimlik kuralları baz alınarak, özenle yapılmıştır. Kalitesi, ürün çeşitliliği, ülkemizdeki yatırımları, satış ve satış sonrası hizmetlerindeki başarısı, ikinci el organizasyonları ile ticari araç segmentinin en önemli oyuncularından olan DAF ile birlikte başladığımız bu ticaret yolculuğumuzun, uzun yıllar devam edeceğine olan inancım tamdır. DAF Gemlik tesisimizin ülkemiz müşterilerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bursa Ağır Vasıta’nın açılışı gerçekleştirilen yeni tesisinin DAF Türkiye’nin önemli mihenk taşlarından biri olduğuna vurgu yapan DAF Türkiye Genel Müdürü Gregor Van Der Mark, “Türkiye, Avrupa dışındaki en hızlı büyüyen ticari araç pazarlarından biri durumunda. DAF Türkiye olarak önceliğimiz DAF ulusal bayi ağını yeniden yapılandırmak, genişletmek ve Türkiye’deki mevcut müşterilerimiz için birinci sınıf hizmeti garantilemektir. Bursa Ağır Vasıta, 16 yıldır süren ilişkimizde bu hedefimizde bizlere büyük bir katkıda bulunmuştur. Tüm bu katkılar sayesinde Bursa Ağır Vasıta, bizler için çok değerli bir iş ortağı konumundadır. Müşteri memnuniyeti alanında Türkiye’de DAF, tüm dünyadaki en yüksek müşteri memnuniyeti oranlarına sahip markalardan biri konumundadır. Bu yeni tesisimiz ile de bu başarıyı sürdüreceğimize, hatta çok daha üst noktalara taşıyacağımıza olan inancım tam. Bu vesileyle, tesisi camiamıza katan ve yarınlara daha güvenli bakmamızı sağlayan değerli Bursa Ağır Vasıta ailesine teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Gemlik’in sembolü olan ’Zeytin’ fidanı hediye edildiği açılışa, Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Koçaslan, Koçaslanlar Holding İcra Kurulu Başkanı Yakup Sağlık, Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur ile şirket yöneticilerinin ev sahipliğinde düzenlendi.