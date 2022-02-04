"Yıldız Tozunun Peşinde" sergisi GUHEM’de kapılarını açıyor

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), birbirinden başarılı astrofotoğrafçıların gökyüzü fotoğraflarının yer aldığı “Yıldız Tozunun Peşinde” isimli sergisinin kapılarını açıyor. GUHEM tarafından hazırlanan serginin açılış töreni Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşecek.

Türkiye’nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi GUHEM, “Yıldız Tozunun Peşinde” isimli astrofotoğraf sergisini 5 Şubat’ta tüm gökyüzü meraklılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Serginin açılış töreni TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım katılımıyla gerçekleşecek. GUHEM tarafından hazırlanan ve 800 m2 alana kurulan astrofotoğraf sergisinde, gökyüzü fotoğrafçılarının farklı tekniklerle çektikleri gökyüzü fotoğrafları ve bu fotoğrafların hikayelerine yer verilecek. “Yıldız Tozunun Peşinde” sergisi “Türkiye’den Detaylar”, “Derin Uzay” ve “Yakın Çevremiz” olmak üzere üç ayrı temada yüzü aşkın gökyüzü fotoğrafına ev sahipliği yapacak.

Gökyüzünün derinlikleri bu sergide aydınlanacak

Sergide 14 farklı astrofotoğrafçının objektifinden şehir merkezlerindeki ışık kirliliği nedeniyle görülemeyen gökcisimlerinin fotoğraflarının yanı sıra bu fotoğrafların oluşum sürecine katkı sağlayan farklı özelliklerdeki teleskoplar ve enstrümanları sergilenecek. Ayrıca kamp ortamının canlandırılması amacıyla bir sergi kurulumu ve gökyüzü gösterimi de sergide yerini alacak. GUHEM tarafından hazırlanan astrofotoğraf sergisi, Milli Uzay Programı’nda yer alan uzay farkındalığı oluşturma amacına da hizmet edecek.

Büyüleyici uzay kareleri ziyaretçilerini bekliyor

“Yıldız Tozunun Peşinde” sergisi astrofotoğrafçılar; Cem Diken, Murat Sana, Mustafa Aydın, Mehmet Ergün, Aslı Ayden, Hatice Akgül, Nazım Mustul, Uygar Mitat, Tunç Tezel, Uğur İkizler, Betül Türksoy, Süleyman Akgüneş ve Şenol Şanlı’nın gözünden çekilen büyüleyici uzay kareleri ile hazırlandı. Ayrıca GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu’nun da objektifinden çekilen gökyüzü fotoğrafları da sergide yerini alacak. GUHEM astrofotoğraf sergisine gökyüzünün derinliklerini merak eden tüm ziyaretçilerini bekliyor. GUHEM uzay katında yer alan sergi Temmuz ayına kadar ziyaret edilebilecek.