Yıldırımlı miniklerden depremzede kardeşlerine destek

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelere yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen yardım çalışmalarına, Yıldırımlılar destek olmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi Kreşi öğrencileri, afet bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere en sevdiği kıyafetleri, oyuncakları ve atıştırmalıkları kolilere doldurdu. Çizdikleri resimlerle de afetzedelerin acılarını paylaşan minikler, depremin akranları üzerindeki etkisini bir nebze olsun hafifletebilmeyi hedefliyor.