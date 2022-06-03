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Yıldırımlı gençler Bursa’yı keşfediyor

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki liselerde eğitim gören öğrencileri yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel mekânlarını öğrenmeleri adına Bursa kültür turları düzenliyor.

BURSA 03.06.2022, 17:08
Yıldırımlı gençler Bursa’yı keşfediyor

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki liselerde eğitim gören öğrencileri yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel mekânlarını öğrenmeleri adına Bursa kültür turları düzenliyor.

‘Hizmette öncelik gençlerindir’ diyerek gençlere yönelik önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçedeki liselerde eğitim gören öğrencileri yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel mekânlarını keşfe çıkarıyor. Profesyonel rehber eşliğinde kadim şehir Bursa’nın tarihini idrak edecek gençler tur çerçevesinde; Ulucami, Yıldırım Bayezid Külliyesi, Emirsultan Cami ve Türbesi, Yeşil Türbe ve Yeşil Camii, Murat Hüdavendigar Camii ve Türbesi, Muradiye Külliyesi, Tophane, Osmangazi, Orhangazi Türbelerini ziyaret etme imkânı bulacak. ‘Yıldırım’ın Gençleri Bursa’yı Keşfediyor’ projesi çerçevesinde Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki öğrencilerle gezi öncesi bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlerle sohbet edip onları Bursa kültür gezisine uğurladı. Hafta içi her gün 65 öğrencinin gezeceği turlar Haziran ayı boyunca gerçekleştirilecek.

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