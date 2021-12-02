banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
"Cihan bebek öldü" iddialarına hastaneden açıklama geldi
PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı
PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı
Otomobil pazarında satışlar düştü
Otomobil pazarında satışlar düştü

Yıldırımlı çocuklar tarihe damga vuran şahsiyetleri öğrenecek

Yıldırım Belediyesi tarafından ‘Tarih Yazan Çocuklar’ projesi hayata geçirildi. Tarihe damga vurmuş şahsiyetlerin hayatlarını anlatan kitapların yer aldığı kitaplıklar sınıflara kuruldu.

BURSA 02.12.2021, 13:02
Yıldırımlı çocuklar tarihe damga vuran şahsiyetleri öğrenecek

Yıldırım Belediyesi tarafından ‘Tarih Yazan Çocuklar’ projesi hayata geçirildi. Tarihe damga vurmuş şahsiyetlerin hayatlarını anlatan kitapların yer aldığı kitaplıklar sınıflara kuruldu.

‘Tarih Yazan Çocuklar Yıldırım’da projesinin tanıtımı Nurettin Gülten Kutlucan İlkokulu’nda yapıldı. Törene, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Öğrencilerin geçmişte tarihe damga vuran şahsiyetlerin canlandırdığı törende konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Belediye olarak şehrin inşası için bir yandan projeler üretirken, diğer yandan geleceğimizin mimarları olacak çocuklarımız için de hizmetler yapmaya gayret ediyoruz. Şehrin mimarisi kadar, insanımızın, medeniyetimizin ihyası olarak görüyoruz. Onun için Bursa’nın en büyük spor kompleksini Yıldırım’a kazandırdık. Bursa’nın en güzel kütüphanesini yine Yıldırım ilçemizdeki çocuklarımızla buluşturduk. Bütün ilkokullarımızda kuracağımız kitap ağaçları ile beraber çocuklarımızın geçmişten ilham alarak geleceğe çok daha iyi hazırlanacaklar. Bizim medeniyetimiz, tarih yazan kahramanlarla dolu, bizim medeniyetimiz, tarih yazan bilim insanları, sanatçılarla dolu. Çocuklarımızda merhamet medeniyetimizi yeniden inşa edeceklerdir. Biz de böyle bir projeye başlangıç yaptık. 3 okulumuzda projeyi gerçekleştirmiş bulunuyoruz ama hayırseverlerimizin de destekleriyle beraber bunu ilçemizdeki bütün okullarda yaygınlaştıracağız” dedi.

Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı da her okula bir kitaplık kazandırmanın çok değerli bir şey olduğunu ifade ederek, “Geleceğimizin teminatı evlatlarımız, bizim en kıymetli varlıklarımızdır. Onları yarına ne kadar güzel yetiştirirsek, devletimiz de o kadar güçlü olur. Toplumumuz sağlam temeller üzerine kurulmuş olur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sınıfta öğrencilere kitap dağıtıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7