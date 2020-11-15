Yıldırımlı annelere seminer

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki annelere yönelik ‘Çocuğun Hayatında Annenin Önemi’ konulu seminer düzenledi.

Yıldırım’da düzenlediği eğitim ve seminerlerle annelere ve ailelere farklı konularda bilinç aşılayan Yıldırım Belediyesi, Cezeri Kasım Paşa Kültür Merkezi’nde ilçedeki annelere yönelik seminer gerçekleştirdi. Sosyolog ve Aile Danışmanı Murat Ercan tarafından düzenlenen ‘Çocuğun Hayatında Annenin Önemi’konulu seminerde, ebeveynliğin sadece dünyaya bir çocuk getirmek ve yine çocuğun yeme, içme ve barınma ihtiyacının giderilmesiyle noktalanamayacağı vurgusu yapıldı. Anne başta olmak üzere ebeveynlerin çocuğa olan ilgisinin, sevgisinin dengeli, sürekli ve tutarlı bir biçimde verilmesinin, en az çocuğun beslenmesi için gerekli olan besin maddeleri kadar önemli olduğuna dikkat çekildi. Seminerde annenin psikolojisinin çocuğun psikolojisi haline geldiği, dolayısıyla sağlıklı ve sevgi dolu bir anneden sağlıklı, özgüvenli ve mutlu çocukların, kaygılı, korku halindeki ve özsaygısını yitirmiş haldeki bir anneden ise sağlıksız psikolojiye sahip çocukların var olabileceğine dikkat çekildi. Annenin sağlıklı bir psikolojiye sahip olması için de bir bütün olarak eşler arası iletişimin olumlu bir şekilde sağlamasıyla sağlıklı bir psikolojiye sahip çocukların aile ortamında var olabileceği belirtildi.