banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Paşinyan: İstifaya hazırım
Paşinyan: İstifaya hazırım
İnternet dolandırıcısı bu sefer 'hayat kurtardı'
İnternet dolandırıcısı bu sefer 'hayat kurtardı'
Olay TV kapandı!
Olay TV kapandı!
Horlama sesi bana huzur veriyor
Horlama sesi bana huzur veriyor

Yıldırım’ın ‘Uyumayan kütüphanesi’ne tam not

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılmaya hazırlanan ‘Uyumayan Kütüphane’ye AK Parti Bursa Teşkilatı’nın önemli isimlerinden övgü geldi.

BURSA 26.12.2020, 13:35
2
Yıldırım’ın ‘Uyumayan kütüphanesi’ne tam not

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılmaya hazırlanan ‘Uyumayan Kütüphane’ye AK Parti Bursa Teşkilatı’nın önemli isimlerinden övgü geldi.

Yıldırım Belediyesi’nin, öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma ve araştırma imkânı sunacağı, ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde, AK Parti heyeti incelemelerde bulundu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen inceleme gezisine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti eski İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay katıldı. Bünyesinde, 288 kişilik kütüphane alanının yanı sıra, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, toplantı odası, kafeterya ve dinlenme alanları bulunan kütüphanenin tüm bölümlerini inceleyen heyet, tesise tam not verdi.

“Yıldırım’a çok yakışacak”

Yıldırım’a ve Bursa’ya değer katacak Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nin açılışında geri sayıma geçtiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kütüphanemiz 7 gün 24 saat öğrencilerimize hizmet edecek. Burada ders çalışan, araştırma yapan öğrencilerimize yönelik çay ve çorba ikramımız da olacak. Ayrıca kütüphanemiz engelli öğrencilerimizin de rahatlıkla ulaşabileceği, kitap okuyarak ders çalışabilecekleri imkanlara sahip. Aynı anda yaklaşık 300 öğrencimizin çalışmasına imkân sunan kütüphanemiz 100 kişilik konferans salonu, bilgisayarlı çalışma odaları, 30 kişilik bir toplantı odasıyla beraber Yıldırım’a yakışan bir tesis olacak. Bu fiziki mekâna ruh verecek olan gençlerimizle birlikte ilçemize ve Bursa’mıza değer katacak önemli bir kompleksimizi kısa bir zamanda halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yeter ki gençlerimiz geleceğe emin adımlarla, iyi şartlarda hazırlansınlar. Biz tüm imkanlarımızı onlar için seferber etmeye, evlatlarımızın hizmetkarı olmaya hazırız” diye konuştu.

“Bu tür mekanları Yıldırım’da yaygınlaştıracağız”

Uyumayan Kütüphane’nin, Yıldırım Belediyesi’nin gençlere güzel bir hizmeti olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, “Hem kütüphane hem de sosyal bir mekan. Gençlerimizin burada ders çalışabilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri, ara verdiklerinde ücretsiz çay, kahve içebilecekleri güzel bir tesis dizayn etmişler. Başta Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz olmak üzere tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir düşünce, inşallah bunu yaygınlaştıracak ve gençlerimiz de Yıldırım’da bu tür mekanlara sahip olacaklar. Bunun çabası içerisindeyiz. Ben bu vesileyle bütün arkadaşlarımızı tebrik ederek başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı gençler için yaptığı bu hizmetten dolayı tebrik eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, “Çok güzel bir uygulama olmuş. Uyumayan Kütüphane tüm illerimize örnek olabilecek bir proje. Gençlerimiz inşallah bu hizmetlerden en güzel şekilde istifade ederler” şeklinde konuştu.

“Vizyon sahibi bir başkan”

Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a bu güzel, örnek projesinden dolayı teşekkürlerini ileten AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay da, “Başkanımız inşallah bu projeyi Yıldırım’daki tüm mahallelerimize yayarak Yıldırım’ı yeni bir çehreye kavuşturacak. Biz Ak Parti Teşkilatı olarak başkanımızın bu konudaki vizyonuna güveniyoruz. İnşallah Yıldırım’da herşeyi baştan aşağı güzel bir vizyonla vatandaşlarımızla buluşturacağız” dedi.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 14 27
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 14 26
4. Beşiktaş 13 25
5. Gaziantep FK 13 24
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 13 20
9. Trabzonspor 14 20
10. Konyaspor 13 18
11. Göztepe 14 18
12. Rizespor 13 18
13. Kasımpaşa 14 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 13 15
17. Denizlispor 13 12
18. Gençlerbirliği 13 12
19. Kayserispor 13 10
20. Ankaragücü 13 9
21. Erzurumspor 14 9
Takımlar O P
1. Altay 15 29
2. Giresunspor 15 29
3. Ankara Keçiörengücü 15 27
4. Samsunspor 15 27
5. Tuzlaspor 14 27
6. Altınordu 15 27
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 15 18
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 12 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12