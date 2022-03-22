banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Ukraynalıların yeni adresi Edirne! Ev kiraları arttı...
Ukraynalıların yeni adresi Edirne! Ev kiraları arttı...
Babalar sahaya indi
Babalar sahaya indi
Ağaoğlu'ndan kamuoyu açıklaması!
Ağaoğlu'ndan kamuoyu açıklaması!
Her 100 konuttan 30’unu Ruslar alıyor
Her 100 konuttan 30’unu Ruslar alıyor

Yıldırım’ın kabuğu değişiyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göreve geldiği 2019 yılından bu yana ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları bir bir hayata geçirdi.

BURSA 22.03.2022, 15:18
Yıldırım’ın kabuğu değişiyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göreve geldiği 2019 yılından bu yana ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları bir bir hayata geçirdi.

İmardan kentsel dönüşüme, sosyal alanlardan kültür merkezlerine, spor tesislerinden modern pazar alanlarına kadar önemli hizmetleri bir bir ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 3 yılda ilçenin çehresini değiştirecek birçok projeyi gerçekleştirirken yeni yatırımların da startını verdi. Bu kapsamda, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana Yıldırım’da insana dokunan birçok hizmeti hayata geçirdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Pandemi sürecine rağmen, geride bıraktığımız 3 yıllık süre zarfında, belirlediğimiz rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra Yıldırım’a ve Bursa’mıza şehrin marka değerini artıracak yatırımlar kazandırdık. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, İncirli Meydanı, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, İncirli Kültür Merkezi, Vakıf Kent Bera Parkı, Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, Ulus Kadın Spor Merkezi, Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nı hizmete açarken, Balaban Mesire Alanı, Cumalıkızık Mesire Alanı, Gökdere Millet Bahçesi, Barış Manço Kütüphanesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezi, Karapınar Gençlik Merkezi, Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi, Bayrak Meydanı, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi ve Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki çalışmalarımıza hız verdik. Bu mekânları da hizmet süremiz içerisinde ilçemize kazandırarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız” dedi.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, açıldığı günden bu yana Bursa’nın eğitim ve kültür yaşamına yeni bir soluk kazandırdı. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında hizmete açılan ve 200 bini aşkın gencin buluşma noktası olan Uyumayan Kütüphane, sadece Yıldırım’dan değil şehrin her noktasından misafirlerini ağırlıyor. Gençler 7 gün 24 saat nezih ortamda ders çalışma, araştırma yapma imkânı bulurken yine kütüphane bünyesinde verilen ücretsiz eğitimler ile kişisel gelişimine katkı sağlıyor.

Vatandaşların konforlu bir hayat sürdürmesi için hizmet üreten Yıldırım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda genişletilen ve açılan yeni yollar ulaşımı rahatlatırken, ilçenin değerine değer katıyor. Yıldırım’ı ulaşımda nefes alan şehir konumuna getirmek adına belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde 2021 yılında Yıldırım’ın sokakları 45 bin ton asfaltla kaplanırken, toplamda 33 bin 100 metrekarelik yol açıldı.

Tarihi dokusuna uygun olarak restore edilen Molla Yegân Medresesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Yılmaz, "Çocuk Aktivite Merkezi olarak hizmet verecek olan medresede çocukların teknolojik ve sanatsal anlamda gelişimine katkı sağlanacak. Bilim, robotik kodlama, sanal yazılım, drama, el sanatları atölyelerinde eğitimlerin verileceği Aktivite Merkezi’nde ayrıca çocuk kütüphanesi, çocuk oyun ve eğlence alanları ile birtakım anne çocuk aktiviteleri de gerçekleştirilecek. Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezi açıldığında hem annelerin hem de çocukların göz bebeği olacak" dedi.

Yıldırım Belediyesi, ilçenin ‘spor kenti’ kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, "Yıldırım’a yeni spor tesisleri kazandıran ve mevcut tesislerde de renovasyon çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, ilçede sporu yaygınlaştırmak ve tabana yaymak için süratle çalışmalarını sürdürüyor. 34 bin metrekarelik alanda karateden taekwondoya, güreşten masa tenisine, cimnastikten yüzmeye 365 gün boyunca spor çalışmalarının yapıldığı, ilçenin marka değeri olan Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde 16 branşta eğitimler sürüyor" şeklinde konuştu.

Domino etkisi ile bölgenin dönüşümüne hız kazandıracak ve model oluşturacak Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi 7. ve 8. etaplar olmak üzere 2 bölümde inşa edileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, "Deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutların yıkılarak, yerine, modern, güvenli ve sağlıklı konutların yapılacağı projede hak sahipleri ile yüzde 100 oranında uzlaşma sağlandı. Rezerv alan kullanılmadan 60 dönümlük alanda hayata geçirilecek dönüşüm kapsamında toplamda 944 konut yıkılırken, yerine bin 244 konut inşa edilecek. Zemin üstüne 7 kat olarak planlanan proje, ‘yerinde ve gönüllü’ dönüşümün en önemli örneği olacak. 301 konutun yıkımının tamamlandığı 7. Etap’ta çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yıkımı gerçekleştirilen binaların yerine; 644 konut ve 177 işyerinin yapılacağı 7. Etap’ta kapalı ve açık otopark, yürüyüş yolu, açık sosyal tesis alanı, çocuk oyun yeri ve fittnes alanı yer alacak. Bursa’nın tarihi kimliğine ve geleneksel mimarisine uygun şekilde planlanan proje ile mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileri yaşatılacak. Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi 2023 yılında tamamlanacak ve Mevlana’da yeni bir hayat başlayacak" dedi.

Yıldırım Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalar kapsamında 3 yılda 16 adet parkı Yıldırım’a kazandırırken, 29 parkı da yenilediğini belirten Yılmaz, "Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, Balaban Mesire Alanı’ndaki çalışmaları da tamamladı. 48 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek Balaban Mesire Alanı projesinin bünyesinde; piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır kahvesi ve kır lokantası yer alacak. Çalışmaların sona geldiği Balaban Mesire Alanı’nda yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak. Kadın girişimcilik merkezleri ve kadın kooperatifleri ile kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdaki rolünü güçlendiren Yıldırım Belediyesi, 2021 yılında da ilçeye yeni merkezler kazandırdı. Yıldırımlı kadınların hem meslek öğrendiği hem de ev ekonomilerine katkı sağladığı Kadın Girişimcilik Merkezlerinin sayısı 2022 itibariyle 22 olurken, kadın girişimciliğin desteklenmesi için kurulan 4’ü tarımsal 4’ü ticari kadın kooperatiflerinin sayısı 8 oldu. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışverişlerini yapabileceği modern kapalı pazar alanlarını ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, hizmete açmayı hedeflediği 5 kapalı pazar alanının 2’sini ilçe sakinlerinin hizmetine sundu. Millet ve Güllük- Mimar Sinan Pazar Yeri Yıldırımlılara hizmet verirken Bağlaraltı ve Arabayatağı ve Gökdere Pazar alanlarında çalışmalar devam ediyor" dedi.

Görev süreci boyunca Yıldırım’da insana dokunan birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kentsel dönüşümle sosyal dönüşüm birlikte yürütülmesi gereken önemli bir konu. Binaları dönüştürmek işin sadece küçük bir kısmı. Kentin sosyal, kültürel yaşamını da dönüştürmek gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Kütüphaneler, kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Yıldırım’daki yeşil alanları toplam 1,5 milyon metrekare artırıyoruz. Yaptığımız, inşası süren ve proje aşamasında olan çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında Yıldırım’daki değişimi hep birlikte göreceğiz. Her şeyin en güzelini Yıldırım için düşünüyor, hayata geçiriyor ve dahasını yapmak için planlıyoruz. Çünkü her şeyin en güzeli Yıldırım’a değer” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19