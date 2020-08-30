Yıldırım’ın ’cazibe’sinde revizyon

Yıldırım Belediyesi’nin sosyal alanları arasında yer alan ve ilçe sakinlerinin uğrak noktası olan Kaplıkaya Cazibe Merkezi, yapılacak tadilat çalışmaları ile değerine değer katacak.

Doğayla bütünleşik yapısı ve Uludağ’ın eteklerinde yer alan konumuyla Yıldırım’ın şehrin yoğunluğundan uzaklaşmak, dinlenmek ve ailecek zaman geçirmek için tercih ettiği Yıldırım Belediyesi Kaplıkaya Cazibe Merkezi, tadilat çalışmaları sonrasında Yıldırım’ın vitrini olmaya devam edecek. Birçok farklı tematik alana sahip tesiste, 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken ve Marmara Bölgesi’nde İstanbul dışındaki tek olan tünel akvaryum, çocukların eğlencenin doruklarına vardığı starpark, sporseverler için tenis kortları, etkinliklere ev sahipliği yapan amfitiyatro ile yürüyüş ve dinlenme parkurları yer alıyor. Yıldırım Belediyesi, vatandaşların uğrak noktası olan tesiste yapacağı revizyonla, akvaryum filtrasyon sistemi bakım ve tadilatı, binaların izolasyon ve drenaj yenilemesi, kaskat havuzlarının tadilatı, düzlem havuzu tadilatı, tenis kortu soyunma birimlerinin tadilatı, yürüyüş yolları zemin döşeme tadilatları, aydınlatma armatürleri ve altyapısı yenileme, bay-bayan mescit ve abdesthane ilavesi, güvenlik noktası yenileme çalışmalarını gerçekleştirerek ‘Yıldırım’ın Cazibesi’ne değer katacak. Öte yandan temizlik, çim biçme, bakım, onarım, boya ve çevre güzelleştirme gibi çalışmalar da Cazibe Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

lçe sakinlerinin aileleriyle birlikte yoğun olarak gittiği Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde daha iyi hizmet vermek için bir dizi revizyon çalışması gerçekleştireceklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım, Uludağ’ın eteklerine kurulmuş, vadilerle bezenmiş güzel bir şehir. Şehir merkezi açısından ifade etmek gerekirse Bursa’nın en güzel havasının yine Yıldırım’da olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Özellikle Kaplıkaya Cazibe Merkezi’mizin olduğu vadi adeta doğaya açılan bir kapı. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte yoğun olarak gittiği Kaplıkaya Cazibe Merkezi’mizde hemşehrilerimize daha iyi hizmet vermek için bir dizi revizyon çalışması gerçekleştireceğiz. Merkeze renk katan ve Marmara Bölgesi’nde İstanbul dışında tek olan tünel akvaryumun filtrasyon sistemi bakım ve tadilatının yanı sıra kaskat havuzlarının tadilatı, düzlem havuzu tadilatı, sporu seven ve sağlıklı yaşayan hemşehrilerimizin faydalanabileceği tenis kortu soyunma birimlerinin tadilatı, yürüyüş yolları zemin döşeme tadilatları gibi çalışmalar ile Cazibe Merkezi’ne değer katacağız. Yıldırımlıların ve Bursalıların ailecek zaman geçirebileceği merkezimiz yapacağımız yenileme temizlik, çim biçme, bakım, onarım, boya ve çevre güzelleştirme gibi çalışmalar ile şehrimizin ‘cazibesi’ olmaya devam edecek” diye konuştu.