Yıldırım’ın altın kulaçlarından 14 madalya

Yıldırım Belediyespor, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 2-4 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Kısa Kulvar Küçük Bireysel Yüzme Şampiyonası’na 5 sporcu ile katıldı.

İstanbul Tozkoparan Havuzu’nda düzenlenen şampiyonada Melisa Özmen; 200 metre karışık yüzmede Türkiye şampiyonluğu, 800 metre serbest yüzme ve 200 metre serbest yüzme dallarında Türkiye üçüncüsü oldu. 1500 metre serbest yüzme ve 800 metre serbest yüzme dallarında Türkiye Şampiyonu olan Zeynep Çelik, 400 metre serbest yüzmede ise Türkiye üçüncüsü oldu. Eylül Özgür 100 metre karışık yüzme de Türkiye şampiyonluğu ve 50 metre kurbağalama dalında 3. olurken Yiğit Küçükyıldız 1500 metre serbest ve 800 metre serbest yüzme dallarında Türkiye 2.’si oldu. Yıldırım Belediyesporlu kulaçlar katıldıkları müsabakalarda 8 şampiyonluk, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük olmak üzere 14 madalya ile döndüler.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü Sporcularının İstanbul’da elde ettiği başarılar ile tüm Yıldırımlıların göğsünü kabarttığını ifade etti.

Başarılarından dolayı sporcuları, ailelerini ve antrenörlerini tebrik eden Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak; sporu tabana yaymak, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak için sportif hizmetlerimize devam ediyoruz. 9 tesiste 20 farklı branşta evlatlarımız uzman antrenörlerden eğitim alma imkânı buluyor. Verilen eğitimlerde Yıldırım’ın gelecekteki şampiyonlarını keşfederek onları altyapıya kazandırıyoruz. 2022 yılı itibariyle 3 bin 836 lisanslı sporcumuz var. Evlatlarımızın geleceği için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz” dedi.