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Yıldırım’dan problemlere sağlıklı çözüm

Yıldırım Belediyesi, ‘Yıldırım Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’yle (YADEM) ailelere ve bireylere psikolojik destek hizmeti veriyor.

BURSA 12.09.2021, 12:30
Yıldırım’dan problemlere sağlıklı çözüm

Yıldırım Belediyesi, ‘Yıldırım Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’yle (YADEM) ailelere ve bireylere psikolojik destek hizmeti veriyor.


‘Telefon ve Online Terapi’ sistemiyle düzenlenen seanslar toplamda bir saat sürerken, vatandaşlar psikolojik destek hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor. YADEM bünyesinde; 2021 yılı Ocak ayından bu yana 788 çifte aile danışmanlığı, 607 kişiye bireysel danışmanlık, 419 çocuğa da çocuk danışmanlığı olmak üzere toplamda bin 913 kişiye, 2 bin 150 seans danışmanlık hizmeti verildi. Pandemi dolayısıyla YADEM’e başvurularda artış yaşanırken; kaygı bozukluğu, aile içi sorunlar, teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı, asosyallik ile çiftlerde ve çocuklarda iletişim bozukluğu en fazla destek talep edilen konular oldu.


Yıldırım Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’yle (YADEM), halkın sağlık kalitesini arttırmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Birey, aile, grup ve toplumun genel refah düzeyi ile sosyal ilişkilerini arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda ‘YADEM’ önemli çalışmalara imza atarak, vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek sağlıyor. Mutlu aileler, huzurlu toplumun temel taşlarıdır. Bizde Yıldırım Belediyesi olarak bunun çabası içerisindeyiz” diye konuştu.

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