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Yıldırım’dan kadınlara halı dokuma kursu

Yıldırım Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerini ekonomik kazanca dönüştürebilmeleri ve sosyal bir ortamda etkileşimde bulunmalarını sağlamak hedefiyle birçok önemli projeye imza atıyor.

BURSA 26.12.2021, 16:10
Yıldırım’dan kadınlara halı dokuma kursu

Yıldırım Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerini ekonomik kazanca dönüştürebilmeleri ve sosyal bir ortamda etkileşimde bulunmalarını sağlamak hedefiyle birçok önemli projeye imza atıyor.

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Halk Eğitim Merkezi ve Kızılay Toplum Merkezi iş birliği ile Maltepe Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde kadınlara ‘Halı Dokuma Kursu’ veriliyor. Anadolu’daki geleneksel Türk dokuma sanatına uygun halı desenlerinin ve motif çizimlerinin öğretildiği eğitim ile kadınlar dokuma sektörüne hazır hale getiriliyor. Yıldırımlı kadınlar tarafından yoğun ilgi gören kurs, toplamda 320 saat sürecek. Eğitim sonunda Kayseri’deki firmalarla iletişime geçilerek kadınların eğitim sürecinde yaptığı ürünler ekonomik gelire dönüştürülecek hem de başarılı kursiyerler istihdama kazandırılacak.

Kadınların, sosyal ve ekonomik yaşamdaki rolünü güçlendirmek için mesleki eğitim ve istihdam kurslarını hayata geçirdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak insana hizmet eden projeleri hayata geçiriyoruz. İş odaklı mesleki eğitim kurslarımız ile Yıldırımlı kadınları meslek sahibi yapıp, iş hayatına hazırlıyoruz. Maltepe Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde hayata geçirdiğimiz Halı Dokuma Kursu’muzda kadın kursiyerlerimiz, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmaya çalışıyorlar. Meslek öğrenmek için ve aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla eğitim gören kadınlarımız, kendilerini iyi bir noktaya taşıdıktan sonra Kayseri’deki firmalarla iletişime geçeceğiz ve el emeği göz nuru yaptıkları ürünleri ekonomik gelire dönüştürme imkânı sağlayacağız. Mesleki eğitim kurslarımızı tamamlayıp iş sahibi olan yüzlerce kadının başarı hikâyelerini yazarken yanlarında olduk. Bizler bu süre zarfında onların yanında yer alarak hangi aşamaya geldiklerini yakından gözlemledik. Bundan sonra da kadınların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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