Yıldırım’dan depremzede çocuklara oyuncak

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’dan Sevgi Eli sloganıyla toplanan oyuncakları deprem bölgesinde çadır kentlerde yaşayan depremzede çocuklara dağıttı.

Yıldırım Belediyesi, ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin ardından ‘Yıldırım’dan Sevgi Eli’ sloganıyla afet bölgesindeki minikler için oyuncak kampanyası başlattı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kampanya çerçevesinde toplanan oyuncak, kitap, resim defteri ve boya kalemlerini Hatay’ın Hassa ilçesinde çadırkentte yaşayan deprem mağduru çocuklara dağıtıp çocuklarla oyun oynadı.

Bir çocuğun yüzünü gülümsetebilmenin dünyalara bedel olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hatay’da kurulan çadır kentlerde yaşayan depremzede çocuklarımıza oyuncak dağıttık. Çocuk oyunla iyileşir, oyunla kendini tedavi eder. Çocuklarımızı mutlu ederek az da olsa yaralarını sarmak zor günler yaşadığımız şu süreçte bizler için altın değerinde. Devlet millet el ele, bu zor dönemi hep birlikte aşacağız” diye konuştu.