Yıldırım’dan 150 bin liralık tasarruf

Geri dönüşüm çalışmaları ile kaynakların doğru kullanılmasına öncülük eden Yıldırım Belediyesi, cam atık geri dönüşüm çalışmaları ile de önemli tasarrufa imza atıyor.

Yıldırım Belediyesi, kaynakların geri kazanılması hedefiyle başlattığı geri dönüşüm seferberliğinde yapılan çalışmalarla önemli bir milli servet tasarrufu edilmesine öncülük ediyor. Yapılan cam atığı geri dönüşüm kazandırma çalışmaları ile Yıldırım Belediyesi tarafından geride kalan 1 yıllık süreçte, doğada 4 bin yılda yok olan bin 500 ton cam atık geri dönüşüme kazandırıldı. Geri dönüşüme kazandırılan 1 ton cam miktarı karşısında yaklaşık 100 litre petrol tasarrufu elde edilirken, Yıldırım Belediyesi’nin cam atığı geri dönüşüm çalışmaları ile 150 bin litre petrol tasarrufu sağlanmış oldu. Yine bin 500 ton atık camın geri dönüşüme kazandırılmasıyla, 6 bin 300 kilowatt saat enerji tasarrufu sağlanırken, 45 ton daha az sera gazı salınımı gerçekleşmesi nedeniyle de önemli bir çevre kirliliğinin önüne geçildi. Böylece hem kaynaklar ve çevre korunurken hem de önemli bir milli servet korunmuş oldu.

Dünyanın öncelikli sorunun kaynakların bilinçsiz ve aşırı tüketimi ve bunun neden olduğu çevre kirliliği olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bugün artık dünyadaki ülkeler, bölgeler arasındaki tüm uzun vadeli hesaplaşmaların temelinde enerjinin yattığını görüyoruz. Türkiye gibi hedefleri çok büyük olan ve gelişim hedeflerinde de büyümenin önemli etkisi olan bir ülkede enerji diğerlerinden biraz daha fazla önem taşıyor. Bu sebeple elimizdeki enerji kaynaklarının çok doğru ve dikkatli kullanılması konusunda hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Gelecekte önemli sorunlarla karşılaşmamak adına bu sınırlı kaynakları en doğru şekilde değerlendirmek zorundayız. Bilinçli tüketimin temel argümanı geri dönüşümdür. Geride kalan bir yıllık süreçte topladığımız 150 bin litreye eş değer cam atıkla enerji kaybının önüne geçerek önemli bir tasarruf sağladık. Tasarrufu da sadece tüketimi azaltarak değil, verimliliği arttırarak yapmamız gerekiyor. Geri dönüşüm sadece Yıldırım ve Bursa’nın değil Türkiye’nin ve dünyanın geleceği için hayati bir konu. Doğal kaynaklarımızın hızla tükenmeye başladığı ve çevre kirliliğinin arttığı bu dönemde, ne yazık ki çöp diyerek attığımız birçok geri kazanılabilir atık doğada yıllar boyunca yok olmuyor ve toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletiyor. Bu çalışma bir belediyecilik hizmetinden ziyade bizim gelecek nesillere borcumuz. Unutmayalım ki yeşil ve temiz bir dünya atalarımızın bize mirası değil, çocuklarımızın emanetidir” diye konuştu.