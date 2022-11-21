Yıldırım’daki kentsel dönüşüm tüm Türkiye’ye örnek oluyor

Yıldırım Belediyesi’nin Mevlana Mahallesi’nde tüm Türkiye’ye örnek olarak gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinin yüzde 42’si tamamlandı.

Yıldırım Belediyesi’nin, Mevlana Mahallesi 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgenin dönüşümüne hız kazandıracak ve model oluşturacak Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi 7’nci ve 8’inci etaplar olmak üzere 2 bölümde inşa ediliyor. Deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutlar yıkılarak, yerine; modern, güvenli ve sağlıklı konutların yapılacağı projede hak sahipleri ile yüzde 100 oranında uzlaşma sağlandı. Rezerv alan kullanılmadan 60 dönümlük alanda hayata geçirilen dönüşüm çerçevesinde toplamda 944 konut yıkılırken, yerine bin 244 konut inşa edilecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, zemin üstüne 7 kat olarak planlanan projenin, ‘yerinde ve gönüllü’ dönüşümün en önemli örneği olduğunu belirtti.

Türkiye’de bir deprem gerçeği bulunduğunu, kentleşmenin temel önceliğinin bu gerçek olması gerektiğine değinen Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda kararlı tutumunu şiar edindiklerini vurgulayarak, kentsel dönüşüm hamlesi başlattıklarını ifade etti.

Bu doğrultuda modern, güvenli ve mahalle kültürüne yakışan alanları Yıldırımlıların istifadesine sunduklarını kaydeden Yılmaz, “100 bin metrekare alanda 2 etaplı toplam bin 244 konut ve 332 ticari birimden oluşan Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemiz ile modern, güvenli, hemşehrilerimizin yaşam kalitelerini artıran konutlar üretiyoruz. Projenin içerisinde ihtiyaç duyulan yeşil alanlar, kültürel alanlar, spor alanları, yeni okul projeleri bulunuyor. Bursa’nın tarihi kimliğine ve geleneksel mimarisine uygun şekilde planlanan proje ile mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileri yaşatılacak. Çalışmaların yüzde 42’sinin tamamlandığı Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi, 2023 yılı Mart ayında tamamlanacak ve Mevlana’da yeni bir yaşam başlayacak” dedi.

Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Türkiye’ye örnek teşkil eden bir çalışma olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, “Rezerv alan kullanmadan, tamamen eski ve güvensiz yapıları ortadan kaldırarak yerinde gerçekleştirilecek projemize hak sahipleri yüzde 100 destek verdi. Zemin artı 7 kat olacak şekilde planlanan proje ile yoğunluk artırılmazken, bölgeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırılacak. Tüm bu yönleriyle ele alındığında Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi, binaların dönüşümünden ziyade; vatandaşlarımızın yaşam standardını yükselten ve can güvenliğini sağlayan gerçek anlamda bir kentsel dönüşüm projesidir” diye konuştu.