Yıldırım’da yeni nesil pastacılık eğitimi

Yıldırım Belediyesi, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi aracılığıyla nitelikli iş gücünü ortaya çıkarmak amacıyla ücretsiz teknik eğitim kursları düzenliyor.

Yıldırım Belediyesi öncülüğünde Yıldırım Halk Eğitim Merkezi, Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Türk Kızılayı Bursa Kızılay Toplum Merkeziiş birliği ile Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘İstihdam Odaklı Pastacılık Kursu’ eğitimi veriliyor. Haftanın 3 günü yapılan istihdama yönelik çıraklık eğitim programı 124 saat sürecek ve kurs sonunda katılımcılara MEB onaylı pastacılık çırağı belgesi verilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere istihdam desteği sağlayacaklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması en önemli hedefimiz. Bir taraftan hemşehrilerimizin istihdamına katkı sağlarken, diğer taraftan da farklı sektörlerin nitelikli, yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyoruz. Böylece hem iş arayanlara hem de eleman arayanlara yardımcı oluyoruz. Gençlerimizi istihdama kazandıracağımız projeler üzerinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.