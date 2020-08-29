Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor

Yıldırım Belediyesi, ilçeyi yaşamın merkezi konumuna getirmek amacıyla üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürerek yeni imar yollarını açmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, yeni açılacak imar yolları içerisinde kalan ve kamulaştırılması tamamlanan binaların yıkımını gerçekleştirerek yollardaki engelleri kaldırmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi Destek İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda açılan yeni yollar ulaşımı rahatlatırken ilçenin değerini de artırıyor. Bu doğrultuda Değirmenlikızık Mahallesi’ndeki Yıldırım, Burgu ve Derya Sokağın kesişiminde bulunan ve kamulaştırma işlemi tamamlanan binada yıkım çalışmasına katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’a bir yandan yeni sosyal yaşam alanları kazandırırken diğer yandan da mahallelere ulaşımı rahatlatacak kamulaştırma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yıldırım’ı geleceğe taşıyoruz

31 Mart 2019’da gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesindeki adaylık sürecinde Değirmenlikızık Mahallesi sakinlerinin kendisinden bir talepte bulunduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, “Bölge sakinlerimiz bizden Değirmenlikızık Mahallemizdeki üç sokağın kesişme noktası olan Yıldırım Sokak, Burgu Sokak ve Derya Sokağın kesişiminde bulunan bir binanın kamulaştırılıp yıkılması ve trafiği rahatlatmasını istenmişti. Bizde bu süreç doğrultusunda binanın kamulaştırmasını yaparken bugünde yıkımını gerçekleştirdik. İhtiyaçları karşılayacak yeni yollarla Yıldırım’ı ulaşımda nefes alan şehir konuma getiriyoruz. İlçemiz en hızlı büyüyen ilçeler arasında. Bunun sonucunda şehrimizin ulaşım ağına yeni imar yolları ekleyerek trafik sorununun önüne geçiyor vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırıyoruz. Yaptığımız yeni yollar ve altyapı yatırımlarıyla şehrimizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.