Yıldırım’da Türk Dünyası ezgileri yankılandı

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, “Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur Uluslararası Sempozyumu” etkinlikleri çerçevesinde“Türksoy Türk Dünyası Müzikleri Konseri” düzenledi.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Özbekistan Semerkant Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi rektör yardımcıları ve öğretim üyeleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Türk coğrafyasının çeşitli bölgelerinin kültür ve sanatının sergilendiği konseri Bursalı sanatseverlerle buluşturan Yıldırım Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi, muhteşem bir geceye imza attı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kültürle, medeniyetle ve tarihle buluşmanın en önemli mecralarından birisinin musiki ve sanat olduğunu söyledi.Başkan Yılmaz, önemli bir konsere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Bizler de böylesi uluslararası bir organizasyonda Türk dünyasının her köşesinden müzik motiflerinin yer aldığı ‘Türksoy Türk Dünyası Müzikleri Konseri’ ile sanatsever misafirlerimizi buluşturmak istedik. Kurulduğu günden bu yana, Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için faaliyet gösteren Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın Halk Çalgıları Orkestrası’nı, ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ olan Bursa’mızda ağırlamak, gerçekleştirdiğimiz organizasyona ayrı bir anlam katıyor” diye konuştu.

Türk Dünyasının kalbi Bursa’da atıyor

2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’da 1 yılı aşkın süredir birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, “Sadece Türk dünyasına değil tüm dünyaya hitap eden içeriklerle hazırladığımız etkinliklerimiz Bursa’mızı adeta bir kültür harmanına dönüştürdü. Amacımız Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilen Bursa’mızı bu unvana layık olarak ayrıcalıklı etkinliklerle dünya vitrinine taşımak. ‘Türksoy Türk Dünyası Müzikleri Konseri’nde emeği geçenleri kutluyorum ve gerçekleştireceğimiz çalıştayın Bursa ayağının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.