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Yıldırım’da su kesintisi
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.
BURSA 24.05.2022, 17:11
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ’den yapılan açıklama şöyle; "BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi, Dik Sokak, Doğu Sokak, Gün Sokak ve civarında 25.05.2022 - 26.05.2022 tarihleri arasında, 10:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. Tedbirli olunması rica olunur."