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Yıldırım’da su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yıldırım ilçesinde su kesintisi uygulayacağını açıkladı.
BURSA 10.05.2022, 16:23
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yıldırım ilçesinde su kesintisi uygulayacağını açıkladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre;
"Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi Yıldırım Sokak, 7. Eren Sokak ve civarında 12 Mayıs 2022 tarihi ile 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında, saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."