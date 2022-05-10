Yıldırım’da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yıldırım ilçesinde su kesintisi uygulayacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre;

"Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi Yıldırım Sokak, 7. Eren Sokak ve civarında 12 Mayıs 2022 tarihi ile 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında, saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."