Yıldırım’da sokakta şenlik var

Yıldırım Belediyesi, mevcut parkların bakım-onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırarak vatandaşların nefes almalarını sağlayacak sosyal donatı alanlarını hizmete açmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı’nda ‘Sokak Oyunları Şenliği’ düzenledi. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını yaşatmak ve çocuklar arasındaki sosyal iletişimi artırmak amacıyla düzenlenen Sokak Oyunları Şenliği’nin 21’inci durağı olan Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı’nda doyasıya eğlenen minikler hem eğlendi hem öğrendi. Meydana kurulan oyun istasyonlarında çocuklar, istop, saklambaç, dokuztaş, yakan top, çuval yarışı, mendil kapmaca ve ip atlama gibi oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Alandaki istasyonları gezen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklarla birlikte oyun oynadı, yarışmaları yönetti. Çocuklar kadar ailelerinin de keyifli zaman geçirdiği etkinlik vatandaştan tam not aldı.

Yaz ayı boyunca 21 mahallede miniklerle buluşan Yıldırım Belediyesi, 10 bini aşkın çocuğu Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği ile buluşturdu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımıza sokak oyunlarını öğreterek sevdirmek için mahallelerimizde geleneksel sokak oyunlarını yaşatıyoruz. Çocuklarımızın teknoloji bağımlılığından kurtararak, onların arkadaşlarıyla birlikte eğelenmelerini, eğlenirken de paylaşma, dayanışma, gibi hasletlerini geliştirmelerini istiyoruz. ‘Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği’ ile 10 bini aşkın minik yüreğe dokunduk. Yıldırım’ın geleceği olan evlatlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.