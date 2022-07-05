Yıldırım’da sokak hayvanları emin ellerde

Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak vizyon projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarına da şefkat elini uzatıyor. Can dostlarının beslenme, barınma ve tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılayan Yıldırım Belediyesi, sahiplendirme çalışmalarıyla da sokak hayvanlarını sıcak yuvalara kavuşturuyor. Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 2019 yılından bu yana toplamda 26 bin 599 hayvanı tedavi ederken, 2 bin 434 hayvanı da sahiplendirdi. Sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturan Yıldırım Belediyesi, sahipsiz hayvanların beslenme faaliyetlerini de ihmal etmiyor. Ekipler, farklı noktalarda kurulan beslenme noktalarına her gün mama koyarak hayvanların beslenmesini sağlıyor.

“Her canlıya değer veriyoruz”

Köklü bir medeniyetin ruhunu taşıyan Yıldırım’da, her canlıya değer verildiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Dünya üzerinde milyonlarca sokak hayvanı açlıkla, barınmayla ve iklim koşullarıyla mücadele ediyor. Bu yüzden, hizmetlerimizi insanla sınırlı tutmuyoruz. Yaşamın içinde yer alan her canlıyı, güzelliği korumak ve yaşatmak bizim sorumluluğumuzdur. Ekiplerimiz her koşulda can dostlarımız için çalışıyorlar. Ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda, vatandaşların talep ve önerilerini de dikkate alarak hayvanlarımızın barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Can dostlarımızı sadece sağlığına kavuşturmuyor, onları sıcak yuvalarla da buluşturuyoruz. Dağdaki kurdu, kuşu düşünen ve dert edinen bir medeniyetin temsilcileri olarak, şehrimizin sessiz sakinlerine gönlümüzü açıyoruz. Onların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.