Yıldırım’da sel bölgesine hızlı müdahale

Yıldırım’ın Değirmenönü, Hamamlıkızık ve Cumalıkızık mahallelerinde yaşanan selin yaraları hızlı bir şekilde sarılıyor.

Yıldırım’da sabaha karşı etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Özellikle Değirmenönü, Hamamlıkızık ve Cumalıkızık mahallelerinde etkili olan selin ardından hemen harekete geçen Yıldırım Belediyesi, afetin yaralarını hızlı bir şekilde sarmaya başladı. Selden zarar gören evlerin temizliği belediye ekipleri tarafından yapılırken, kapanan yollarda iş makineleriyle açıldı. Öte yandan selden etkilenen vatandaşların yemek ihtiyaçları da Yıldırım Belediyesi tarafından karşılandı.

Sabahın erken saatlerinde ekiplerle beraber sahaya inen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Afet bölgesindeki çalışmaları inceleyen Başkan Oktay Yılmaz, “Gece boyu Uludağ ve eteklerine yağmur yağdı. Şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen su taşkınları sele neden oldu. Yaklaşık 20 ev ve iş yerini su bastı. Ekiplerimiz ve iş makinelerimiz çok hızlı şekilde sel bölgelerine müdahale etti. Vatandaşlarımızın yanındayız. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden selin yaralarını birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.