Yıldırım’da sağlıklı yaşama adım adım

Yıldırım Belediyesi, Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüme etkinliği gerçekleştirdi.

75. Yıl Hasan Öztimur İlköğretim Okulu’ndan başlayan yürüyüş Balaban Mesire Alanı’nda son buldu. Etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ferhat Ekinci ve 75. Yüzyıl Hasan Öztimur İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Yıldırım Belediyesi olarak hareketli yaşama katkı sunmak için birçok çalışma yürüttüklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte farkındalık oluşturmak için Yıldırım’ın yeşile açılan kapısı Balaban Mesire Alanı’na yürüdük. Yıldırım’da sporu önemsiyor ve spora ayrı bir önem veriyoruz. Balaban Mesire Alanı’mız yeşiliyle, spor ve yürüyüş alanlarıyla hemşehrilerimize çok güzel hizmet veriyor.Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz yürüyüşün her güne yayılmasını temenni ediyorum” dedi.