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Yıldırım’da riskli yapılar yıkılıyor

Yıldırım Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve kent estetiğini bozan metruk yerlerin yıkımına devam ediyor.

BURSA 11.02.2022, 17:25
Yıldırım’da riskli yapılar yıkılıyor

Yıldırım Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve kent estetiğini bozan metruk yerlerin yıkımına devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, ‘2022 Tapu ve Dönüşüm Yılı’ vizyonu kapsamında ilçenin çarpık, plansız yapı stokunu güvenli, planlı, sosyal donatı alanları desteklenmiş konutlara dönüştürüyor. Mevlana, Ulus, Karapınar, Arabayatağı, Yavuzselim, Hacivat, Şirinevler, Demetevler, Mollaarap, Mimar Sinan ve Sinandede, Çınarönü, Hamamlıkızık ve 75. Yıl mahallelerinde 33 bin tapunun dağıtılacağı vizyonkapsamında, Yıldırım Belediyesi bir taraftan yeni dönüşüm projelerini hayata geçirirken, diğer taraftan da kullanım ömrünü tamamlayan, kent estetiği için olumsuz görüntü oluşturan, çevre ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturan ve kötü amaçlarla kullanıldığı tespit edilen metruk binaları tek tek yıkıyor. Yıldırım Belediyesi Yapı ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2019 yılından bu yana tespit edilen 486 metruk yapının 361’inin yıkımı gerçekleştirildi. Yeni yılın ilk ayında 27 yapının yıkımını gerçekleştiren belediye ekipleri bu kapsamda, Duaçınar Mahallesi 8. Bahçe Sokak’ta bulunan ve metruk durumda olan yapının kamu sağlığı, kamu düzeni ve emniyetinin muhafazası kapsamında resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkımını gerçekleştirdi.

Kentsel dönüşümün artık birçok şehir için tercihten ziyade zorunluluk haline geldiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım özelinde neredeyse yarım asırdır devam eden aşırı göç ve bunun neticesinde ortaya çıkan plansız yapılaşma, ilçemizde sosyal donatı alanlarından mahrum, güvenlik endişesi teşkil eden, ulaşım arterlerinden yoksun çöküntü bölgeleri oluşturdu.Yıldırım’da daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için 2022 yılını ‘Tapu Ve Dönüşüm Yılı’ olarak ilan ettik. Bu çerçevede bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları, bir yandan tapulandırma, bir yandan da kaçak yapı ile mücadele ederken ilçemizdeki mahalle sakinlerimizin güvenliğini tehdit eden metruk yapıları yıkarak asayişi korumaya devam ediyoruz” dedi.

Karanlık nokta kalmayacak

Metruk ve terk edilmiş binaların amaçları dışında kullanılabildiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, “Buralar, madde bağımlıların mekânı haline geliyor. Bu durum ise bölge sakinlerinin güvenlik ve huzurunu tehdit ediyor. Buna müsamaha göstermemiz söz konusu dâhi olmaz. Yıldırım’da huzuru bozacak karanlık hiçbir nokta kalmayacak. Mahallelerinde bu tür metruk bina olan hemşehrilerimiz belediyemize veya gerekli kamu kurumlarına taleplerini ilettiği takdirde bir olumsuzluk yaşanmadan gereğini yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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