Yıldırım’da ramazanın güldüren yüzü

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen, TRT Çocuk Sunucusu ve Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Goncagül ve ekibinin hazırlamış olduğu ‘Ramazan Geldi Hoş Geldi’ gösterisi ramazan akşamlarının vazgeçilmezi oldu.

Yıldırım Belediyesi ramazan etkinlikleri birbirinden önemli konukları Yıldırımlılarla buluşturmaya devam ediyor. Ramazan ayının manevi atmosferini bir arada yaşamak isteyen vatandaşların ilk tercihi olan Barış Manço Kültür Merkezi, ramazan ayı boyunca 7’den 70’e her yaştan vatandaşları düzenlenen programlarla kucaklayacak. Şair Nurullah Genç’ten sonra Hüseyin Goncagül ve ekibinin sahne aldığı Barış Manço Kültür Merkezi’nde, eğlendirerek öğreten Goncagül ve ekibi Yıldırımlı minikler tarafından büyük ilgi gördü. Hüseyin Goncagül ve ekibi, iyilik ve bereket ayı ramazanın neşesi oldu. Ünlü oyuncu ve ekibi, orta oyunundan meddahlığa geleneksel Türk Tiyatrosu’nun birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlarıyla Barış Manço’yu dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Doğaçlama olarak sahnelenen tuluat örnekleriyle sanatseverleri gülmekten kırıp geçiren Goncagül vatandaşların ilgi odağı oldu. Hüseyin Goncagül ve ekibi, Yıldırımlı miniklerden tam not aldı. Ramazan ayı boyunca Yıldırımlı vatandaşlar için birbirinden güzel programlar hazırladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bir ay boyunca söyleşiler, konserler, tiyatrolar, meddah gösterileri, Hacivat-Karagöz oyunu gibi etkinliklerle; her yaştan hemşehrimizin yaşamına dokunacağız. Tabi ramazan takvimimizi oluştururken evlatlarımızı da unutmadık. Hüseyin Goncagül ve ekibini çocuklarımız için hazırlanıp sunulan ‘Ramazan Geldi Hoş Geldi’ gösterisi ile ilçemizde misafir ettik. Önümüzdeki günlerde de farklı programlarla evlatlarımızın yüzünü güldüreceğiz” dedi.