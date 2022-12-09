Yıldırım’da ‘özel’ solistler gönüllerde taht kurdu

Yıldırım Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Okulu öğrencileri gösterdiği performans ile Yıldırımlı sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Yıldırım Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde ‘Gülen Eller Sergisi ve Konser’i düzenledi. Programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hacı Ahmet Önder, Samanlı Jandarma Karakolu Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Öcel, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl, Ak Parti İl Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Mesut Çelik, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, ilçe meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Oktay Yılmaz ve protokolün fuaye alanında açılan sergileri gezmesiyle başlayan program Engelsiz Yaşam Okulu öğrencilerinin konseri ile devam etti. Yıldırımlıların büyük ilgi gösterdiği programda hünerlerini sergileyen Yıldırım’ın özel bireyleri çaldıkları şarkılarla ver sergiledikleri gösterimlerle izleyenleri doyasıya eğlendirdi.

“Hayatın içinde tutuyoruz”

Yapılan her işin, üretilen her hizmetin ancak insanla buluşunca değer kazanacağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İnsana dokunan projeler içinde bizim için en değerli olanlar; ‘özel çocuklarımız ve kardeşlerimiz’ için yaptığımız çalışmalardır. Yıldırım Belediyesi olarak özel durumu bulunan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onları sosyal yaşamın içinde tutmak için ‘Engelsiz Yaşam Okulumuzda’ gitar, piyano, bağlama, keman, ritim bateri, halk oyunları, el sanatları ve engelsiz mutfak gibi farklı branşlarda verdiğimiz dersler ile özel çocuklarımızın eğitimine, sosyalleşmesine ve keyifli zaman geçirmesine imkân sağlıyoruz. ‘Engelsiz Yaşam Okulu’muzda; geçtiğimiz yıl 476 özel gereksinimli, 824 dezavantajlı bireye merkezimizde eğitim verirken 2012 yılından bu yana 10 bin 700 öğrencinin yaşamına dokunduk” dedi.

Engelsiz Yıldırım

‘Engelsiz Yıldırım’ vizyonuyla, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya ve onları hayatın içinde tutmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak, ‘Engelsiz Yaşam Okulu’, ‘Engelsiz Ulaşım Hizmeti’, ‘Engelli Araçları Onarım ve Bakım Hizmeti’, ‘Engelli İstihdam Desteği’ gibi projelerimiz ile yaşamın her alanında engelli vatandaşlarımız için engelsiz bir Yıldırım inşa etmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde 2020 yılından bu yana özel gereksinimli çocuklarımıza spor eğitimi veriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerle 741 özel gereksinimi olan bireye ve ailesine eğitim verdik. Kompleksin hemen yanında inşa edeceğimiz Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah tamamlandığında orası da özel kardeşlerimizin ve ailelerimizin yaşamı kolaylaştıracak önemli bir merkez olacak. Yıldırım İstihdam Merkezi vasıtasıyla bin 150 kardeşimizi işe yerleştirdik. Yine engelli araçlarının bakımı ve tamiri noktasında ücretsiz hizmet veriyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak Engelsiz Yıldırım olma yolunda üstümüze düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir ‘Yıldırım’ inşa etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Çehresi değişiyor

Yıldırım Belediyesi’nin ve Başkan Oktay Yılmaz’ın toplumun tüm kesimlerini kucaklayan hizmetler ürettiğini belirten Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, “Kentsel dönüşüm, ulaşım ağı, sosyal donatı alanları gibi yapısal projelerin yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerle ilçemizin marka değeri arttırılıyor. Yıldırım’ın çehresini değiştirmek için büyük bir özveriyle çalışan Başkanımız Oktay Yılmaz’a şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi. Yıldırım’da Gönül Belediyeciliğinin en nadide yansımalarının sergilendiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız da “Büyükşehir olarak bizler ve Yıldırım Belediyemiz insanlarımızın mutluluğu huzuru güveni için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Spor kompleksleri uyumayan kütüphaneleri Yıldırım farklı bir kimliğe bürünüyor. Gecesini gündüzüne katara bunun için çalışan Başkanımızı kutluyorum” diye konuştu.