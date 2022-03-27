Yıldırım’da özel öğrencilere özel hizmet

Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu ve Şehit Jandarma Komando Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi örnek bir projeye imza attı. Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim gören kalfa ve usta öğrenciler, binalarını ortak kullanan Engelsiz Yaşam Okulu’ndaki 40 özel öğrenciye kuaförlük ve bakım hizmeti uygulayarak öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme imkânı buldular.

Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu İdarecisi Talip Döbeş, “Engelsiz Yaşam Okulu’nda öğrencilerimize yalnızca eğitim vermiyoruz onların her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek hizmet üretiyoruz. Okulumuzdaki öğrencilerimiz için ufak bir mola vermek istedik ve binamızdaki çıraklık eğitimi gören öğrencilerimizle anlamlı bir organizasyon planladık. Yapılan program ile hem özel öğrencilerimize temel bakım hizmeti verilmiş oldu hem de çıraklık öğrencileri yeterlilik seviyelerini görebilmiş ve engelli bireylere nasıl davranacaklarınıgözlemleme imkânı bulmuş oldu. Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a bizlere olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi. Öte yandan öğrencilerinin kuaför olduklarında engelli bir müşterilerinin olabileceğinin de altını çizen Şehit Jandarma Komando Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İbrahim Aygün, “Engelsiz Yaşam Okulumuz ile ortak bir projeye imza attık. Bu çerçevede kalfalık düzeyindeki kız öğrencilerimiz ile ustalık sınavına girecek erkek öğrencilerimizle böylesi anlamlı bir organizasyonda bir araya geldik. Yıl boyunca inşallah özel öğrencilerimiz ile farklı planlamalarla bir araya geleceğiz” dedi. Organizasyon sonunda Engelsiz Mutfak öğrencileri kendilerine bakım hizmeti sunan öğrencilere hazırladıkları ürünlerin sunumunu yaptılar.