Yıldırım’da nefes kesen tatbikat

Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibinin 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiği deprem tatbikatı nefes kesti.

Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi, Enkaz Döküm Sahası’nda arama kurtarma ekibi çalışma alanında kentsel arama kurtarma tatbikatı düzenledi. Arama Kurtarma ekibinden 40 gönüllünün katıldığı tatbikatta, senaryo gereği 6,7 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binada arama ve kurtarma işlemleri yaparak enkaz altında kalan yaralıları tespit ederek ulaşmaya çalıştı. Sismik dinleme cihazlarıyla enkaz altında canlı olup olmadığının tespitinin yapılması ile başlayan tatbikatta, kameralı görüntü alma, ardından da karotla beton kırılarak yaralıya ulaşıldıktan sonra sedyeye konulan yaralının ambulansa taşınma uygulaması yapıldı. Kısa sürede enkazdaki yaralılara ulaşarak profesyonel bir şekilde müdahale eden Yıldırım Arama-Kurtarma (YAK) ekipleri, tatbikatın sonunda tam not aldı.

Belediye personelinin bir afet durumunda donanımlı bir şekilde olaya müdahale edebilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu sebeple eğitim çalışmalarına önem ve öncelik veriyoruz. Her türlü tehlike anında Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibimiz gerek personel gerekse ekipman olarak afetlere karşı 7/24 hazır durumda. Ekibimizin temel amacı doğal afetlerde ve kazalarda profesyonel bir yaklaşım ile kazazedelere en kısa sürede ulaşarak, emniyetli koşullara nakillerini yapmak. Doğal afetlerin önüne belki geçemeyiz. Ancak oluşacak tahribatı minimize edebiliriz. Tüm hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. İki adet tam teçhizatlı araçlarımızın içerisinde demir ve beton kesme-ayırma makineleri, 10 tondan fazla yük kaldıracak hava yastıkları, destek üniteleri ve su tahliye motorları bulunuyor. Bu sayede arama çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürüterek kazazedelere en kısa sürede ulaşma imkânına sahibiz” diye konuştu.

Deprem riski olan bölgelerde sağlıksız ve güvensiz konutların yerine modern, güvenli ve sağlıklı konutlar inşa etmek hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, “Yıldırım’ın dört bir tarafında, sadece binaları değil yaşamı değiştirecek önemli kentsel dönüşüm planlarımız var. Hem kamu eliyle, hem özel sektör eliyle, hem de kamu-özel sektör ortaklığıyla Yıldırım’ı dönüştürecek ve geleceğe taşıyacağız” dedi.