Yıldırım’da minik kaşifler yetişecek

Yıldırım Belediyesi tarafından restore edilerek ’Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’ olarak ilçeye kazandırılacak tarihi medresede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, 600 yılı aşkın geçmişi ile bölgenin önemli değerlerinden biri olan Molla Yegan Medresesi’ni aslına uygun şekilde restore ederek çocukların bilimle buluşacağı ‘Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’ni ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından Molla Yegan’ın ders verdiği medrese karşılıklı iki bloktaki 12 oda ve bir ders alanından oluşuyor. Toplam 2 bin 407 metrekarelik alan üzerinde bulunan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, yenilenen konseptiyle miniklerin eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra özellikle Uzay ve Dünya Atölyesi ile küçük kaşiflerin yetişmesine imkân sağlayacak. Es-Sufi’nin gök küresi ve Piri Reis’in haritasının, Güneş, Ay ve Dünya’nın küçük modellerinin, artırılmış gerçeklik uygulamalarının bulunacağı çocuk üniversitesinde ayrıca drama, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik ve yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama atölyeleri ile oyuncak kütüphanesi yer alacak. Ayrıca çocukların aileleri ile hoşça vakit geçirebileceği anne-çocuk etkinlik mutfağı ile Yıldırımlı çocuklar ebeveynleri ile birlikte nefis yemekler yapacak.

Çocuk Üniversitesi’nde çalışmalar yüzde 98 tamamlandı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmaların yüzde 98’inin tamamlandığı Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde asli işlevine uygun olarak başta astronomi olmak üzere birçok noktada çocukların ufkunu açacak, gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verileceğini söyledi.

Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım’da tarihi yapıları emanet olarak gördüklerini ifade ederek, “Medresenin özgün şekilde restorasyonunu yapıp kullanıma açmak bizim hem geçmişe hem de geleceğe karşı sorumluluğumuz. Bu tarihi yapıyı ayağa kaldırarak hem ecdada olan vefa borcumuzu ödüyoruz hem de burayı çocuk üniversitesine dönüştürerek evlatlarımızın geleceğine katkı sağlıyoruz. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’ndeki çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Sona yaklaştığımız ’Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde bilimsel ve sanatsal atölyelerin yanında çocukların eğlenceli vakit geçireceği sergi alanları ve etkinlik atölyeleri de olacak. Ayrıca çocuk kütüphanesi, çocuk oyun ve eğlence alanları ile birtakım anne çocuk aktivitelerinin yapılacağı merkezimizde, anne ve çocukların birlikte kaliteli zaman geçirmesi adına etkinlikler gerçekleştireceğiz” dedi.

Başkan Oktay Yılmaz, yakın zamanda hizmete açmayı planladıkları merkezin sadece Yıldırım’daki değil tüm Bursalı çocukların kullanımına sunulacağını da ifade etti.