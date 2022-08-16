Yıldırım’da kentsel dönüşüm düğümü uzlaşıyla çözülüyor

Arabayatağı Mahallesi Cami Caddesi Kuzeyi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesindeki uzlaşma görüşmelerinde hak sahipleriyle bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Arabayatağı sakinleriyle istişare etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Arabayatağı Mahallesi’nde hayata geçirilecek ‘Arabayatağı Mahallesi Cami Caddesi Kuzeyi Kentsel Dönüşüm Projesi’ ile ilgili hak sahipleriyle bir araya geldi. 40 bin metrekarelik kadastro alanında gerçekleştirilecek proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Oktay Yılmaz, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak imar plan uygulamalarıyla ilgili problemlerin çözümü için Ankara’da yoğun bir mesai harcadıklarını dile getirdi. Başkan Oktay Yılmaz, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın destekleriyle çıkmasına katkı sağladığımız yasal düzenleme ile bu problemi ortadan kaldırdık. Bu düzenleme ile birlikte ilçemizde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm hamlemiz önemli bir ivme kazandı” dedi.

Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolunun kentsel dönüşümden geçtiğini söyleyen Yılmaz, “Kentsel dönüşüm projelerimiz ile Yıldırım’ın kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olacak şekilde hizmet üretiyoruz” dedi. Kentsel dönüşüm ile ilgili en önemli kıstaslardan birisinin de gönüllü ve yerinde dönüşüm olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, “Her şeyden önce hemşehrilerimize kentsel dönüşümün gerekliliğini doğru bir şekilde anlatmak zorundayız. Bizim amacımız insanlarımıza daha güvenli, sosyal olanakları daha fazla, modern yaşam alanları sunmak. Biz bunları doğru bir şekilde anlattığımız zaman zaten hemşehrilerimiz bu dönüşüm projelerine sahip çıkacaktır. Bizim dönüşüm anlayışımız ‘dayatmacılık’ üstüne değil tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Arabayatağı Mahallesi Cami Caddesi Kuzeyi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerimizle uzlaşma görüşmelerine başladık. Hemşehrilerimizin yüzde 72’siyle görüşme gerçekleştirdik. Dönüşüme vatandaşımızdan tam destek aldığımızda riskli alan içerisinde kalan 40 bin metrekarelik proje alanında; 359 bağımsız bölümü yıkarak yerine 550 bağımsız bölüm inşa edeceğiz. 9 bin 100 metrekare park ve 13 bin 440 metrekare yol alanı oluşturacağız. Proje ile sosyal donatı alanlarının ve ulaşım arterlerinin yetersiz olduğu proje alanında 369’u 2+1 ve 181’i 3+1 toplam 550 konut yapacağımız proje çerçevesinde bin 783 metrekare ticari alanın yanı sıra 7 bin 953 metrekare sosyal alanı da bölgemize kazandıracağız. Proje tamamlandığında sosyal alanları, geniş ulaşım arterleri, yeşil alanları ile modern bir yaşam alanı ortaya çıkacak. Bu da bölgenin değerini ve insanlarımızın yaşam kalitesini arttıracak” şeklinde konuştu.