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Yıldırım’da kadınlar için ortak akıl konuşuyor

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi kadınların sorunları ve çözüm önerilerinin el alındığı ‘Modern Dönemde Kadın Sorunları ve Çözüm Önerileri’ çalıştayı düzenledi.

BURSA 07.03.2022, 15:17
Yıldırım’da kadınlar için ortak akıl konuşuyor

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi kadınların sorunları ve çözüm önerilerinin el alındığı ‘Modern Dönemde Kadın Sorunları ve Çözüm Önerileri’ çalıştayı düzenledi.

Yıldırım Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla kadınların sorunlarına dikkat çekmek için ‘Modern Dönemde Kadın Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konu başlıklı ‘Kadın Çalıştayı’ düzenledi. Çalıştaya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurumları çalışanları katıldı. 120 kişinin katılımıyla ortak bir dil ve akıl içerisinde tüm paydaşlarla, kadınların karşılaştıkları sorunların 8 ana başlıkta tespit edildiği ve çözüm yollarının bulunmasına yönelik çalışma yapıldığı program sonunda hazırlanacak rapor ile Bursa Teknik Üniversitesi ve Yıldırım Belediyesi, ilerleyen süreçte her gündem maddesi için ayrı bir çalışma başlatacak.

Kadınlara yönelik hizmet ve projeleri önemsediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İnsanı, aileyi ve koca bir kenti mutlu etmenin yolu da kadından geçer. Kadına dokunmak çocuğa dokunmaktır. Kadına dokunmak kocaya, aileye, kente dokunmaktır. Bir kenti güzel ve yaşanabilir kılan kadınlardır. Bu bilinç ve inançla, 3 yıldır kadınlarımız için çalışmalar yürütüyoruz. Kadının ekonomik ve sosyal yaşam içindeki rolünü güçlendirmek için birbirinden kıymetli çalışmaları hayata geçirdik. Göreve geldiğimiz de kadın spor merkezleri hayata geçirdik. Kadınlara özel, spor yapabilecekleri, sağlıklı yaşam ve beslenme dersleri alabilecekleri, sosyalleşebilecekleri spor merkezlerinden şu ana kadar 25 bin kadınımız istifade etti. Mevcutta 3 adet olan kadın spor merkezlerimizin sayısını inşallah yılsonuna kadar 6’ya çıkaracağız. Kadınlarımıza özel yüzme eğitimlerimiz ve programlarımız var. Yaz aylarında yaklaşık 15 bin kadınımız kendilerine özel olarak ayrılmış havuzlardan yararlanıyor” dedi.

Kadınların meslek öğrenmeleri, istihdama katılmaları ve ekonomik açıdan güçlenmeleri için kadın girişimcilik merkezleri kurduklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Merkezlerde, kadınlarımıza meslek öğretiyoruz ve ev ekonomilerine katkı sağlamaları için imkân oluşturuyoruz. Şu an için sayısı 22 olan Kadın Girişimcilik Merkezlerimizde, kadın giysi dikimi, iğne oyası, salon takımları, ev tekstili, geleneksel el nakışları, bindallı dikimi, tül perde dikimi, örgü yapımı ve halı dokuma gibi mesleki eğitimler veriyoruz. Kadınlarımıza nefes olan, güç veren bu merkezlerimizin sayısını da hızla artırmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra kadın girişimciliğin desteklenmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük ediyoruz. Şu ana kadar 4’ü tarımsal 4’ü ticari olmak üzere toplam 8 kadın kooperatifinin kurulmasına öncülük ettik. Bu kooperatiflerin büyümesi ve gelişmesi için de elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz. Yine kadınlarımızın istihdamına katkı sağlamak için Sosyal İnovasyon Merkezi’mizde mesleki kurslar düzenliyoruz. Meslek öğrenen kadınlarımızın işe yerleşme süreçlerini de belediye olarak biz yürütüyoruz. Projelerin neticesinde sadece son 1 yılda 4 bin 582 kadınımızın istihdamını sağladık” ifadelerini kullandı.

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