Yıldırım’da kadının adı var

Bursa’da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Yıldırım’da çalışan kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Yıldırım Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir dizi etkinlikle kutladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilk olarak temizlik işleri bünyesinde çalışan kadınları kahvaltıda ağırladı. Yine bir kadın girişimcinin işletmesinde gerçekleştiren organizasyonda konuşan Başkan Yılmaz, “Kadim ve kurucu bir şehir olan Yıldırım, bu şehre hizmet verdiğimiz insanlarıyla güzel. Yıldırım’a birlikte hizmet verdiğimiz emekçi kadınlarımızla buluştuk ve Kadınlar Günü’nü kutladık. Kadınlar, bizim medeniyetimizde hem toplumun hem de ailenin temelidir. Kadınların hak ettiği değeri görmesi toplumların kalkınması adına oldukça önemli bir olgudur. Aileler toplumların, toplumlar da kadınların ellerinde yükselir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Eğer kadın mutluysa o ülkede mutludur. Eğer kadın umut içindeyse, o ülkede umut içindedir. Ben bu vesileyle tüm mesai arkadaşlarımın ve dünya üzerindeki tüm kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi. Daha sonra Yıldırım Belediyesi’nde çalışan kadınları tek tek ziyaret ederek çiçek takdim eden Başkan Yılmaz, ayrıca Yıldırım Halk Eğitim Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Engelsiz Yaşam Okulu öğrencilerinin düzenlediği ‘7’den 77’ye Kadın Korosu’ konserine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız ile birlikte katıldı. Konsere konuk sanatçı olarak Müzisyen Berçin Can, Fatma Usta Gün Sever Hübeyya, Bursalı Mutlu ve Aysun Taşçeşme katıldı. Konseri keyifle izleyen Başkan Yılmaz, konserin sonunda ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısını koro ile seslendirdi.