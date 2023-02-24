Yıldırım’da kaçak yapıya geçit yok

Kaçak ve plansız yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdüren Yıldırım Belediyesi 2023’ün ilk iki ayında 51 kaçak yapıyı yıktı.

Yıldırım Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirirken, diğer yandan da kaçak yapılaşmayla kararlı mücadelesini sürdürüyor. Şehir merkezinin yanı sıra koruma alanları ve tarım arazileri üzerine de imara aykırı şekilde inşaat yapanlara göz açtırmayan Yıldırım Belediyesi, son olarak Samanlı Mahallesi’nde bulunan kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Yıldırım Belediyesi ekipleri; 2023 yılının ilk 2 ayında tespit ettikleri 51 yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu belirlenen yapılar, verilen hukukî sürelerin ardından yıkılıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kaçak yapı tespit çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini ifade ederek hazine ve tarım arazilerini korumaya, kaçak yapılarla mücadele etmeye büyük bir kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayarak, “İnsanlarımızın can güvenliğini riske atacak, şehir kimliğine zarar verecek yapılaşmaya hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana 613 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kararlılıkla sürdürdüğümüz kaçak yapıyla mücadelemiz bundan sonra da artarak devam edecek” dedi.