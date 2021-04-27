Yıldırım’da hizmetlere kapanma yok

Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü Mart 2020’den bu yana, tüm birimleriyle vatandaşın yanında olan Yıldırım Belediyesi; 29 Nisan Perşembe günü başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabahı bitecek 17 günlük tam kapanma kararının ardından seferberlik ilan etti.

Tam kapanma sürecinde hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması için hazırlık ve çalışma yapılması talimatı veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda en başarılı ülkeler arasında yer alıyor. Ancak virüsün mutasyon geçirmesi ve sosyal hareketliliğin artması ile birlikte vaka sayılarında da ciddi bir yükselme yaşandı. Gelinen nokta, daha kapsamlı ve uzun süreli tedbirleri zorunlu kıldı” ifadesini kulandı.

Tüm vatandaşları tam kapanma tedbirlerine eksiksiz uymaya davet eden Başkan Oktay Yılmaz, “Hiçbir vatandaşımız paniğe kapılmasın. Yıldırım Belediyesi olarak, 7 gün 24 saat Yıldırımlıların hizmetindeyiz. Yıldırım’da kimse kimsesiz değil. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bu süreçte sahada olacak. Sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımlarımız aksamadan devam edecek. Yıldırım İletişim Merkezimiz, 24 saat vatandaşlarımızdan gelen çağrıları alacak. Dileyen ve ihtiyaç duyan her vatandaşımız ‘444 16 02’ numaralı telefondan İletişim Merkezimize ulaşabilir. Vatandaşlarımız bu süreçte sağlıklarından başka bir şeyi dert etmesinler. İnanıyorum ki, tedbirlere eksiksiz uyarsak, 17 gün sonra tünelin ucundaki ışığı görmüş olacağız.”