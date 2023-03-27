Yıldırım’da gönüller de bir sofralar da

Yıldırım Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ayı ramazanda da ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, sosyal destek çalışmalarına dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazanda devam ediyor. Belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi ve yemek yapacak durumda olmayan bin 100 vatandaşa her gün sıcak yemek ulaştırıyor. Hazırlanan 4 çeşit yemek ve ekmek, ekipler tarafından kapı kapı gezilerek iftar saatinden önce hanelere ulaştırılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağımı gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi ayrıca Çölyak hastası vatandaşlar için de özel hazırlanmış gıda kolilerini ulaştırıyor.

Destek devam edecek

Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yoğun bir şekilde hissedildiği ramazan ayında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu ayda da sosyal belediyecilik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz her gün bin 100 kişiye sıcak yemek ulaştırırken, ihtiyaç sahibi ve çölyak hastası ilçe sakinlerimiz için ramazan kolileri dağıtımına devam ediyor” ifadelerini kullandı.