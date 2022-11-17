Yıldırım’da gençlik için dev yatırım

Yıldırım Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisini modern, donanımlı bir sosyal yaşam merkezine dönüştürüyor.

Yıldırım Belediyesi, Selçukbey Mahallesi’nde bulunan Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’ni gençlik ve spor merkezine dönüştürmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Halı saha ve yüzme havuzundan oluşan mevcut tesisin yıkıldığı 7 bin 548 metrekarelik inşaat alanına sahip proje çerçevesinde; yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, çocuklar için cimnastik, karate, taekwondo salonları, kadınlar için fitness salonu, modern kitap kafe, kütüphane ve YILMEK kursları gibi toplamda 17 farklı birim yer alacak. 7’den 70’e tüm vatandaşların buluşma mekânı haline gelecek Dr. Sadık Ahmet Spor ve Gençlik Merkezi açıldığında Yıldırım’a değer katacak. Yıldırım’ın 250 bini aşan genç nüfusu ile birçok şehrin toplamından daha fazla gence ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Yılmaz, “Yıldırım’da, fiziki dönüşümle birlikte sosyal ve kültürel dönüşümü de sağlamayı amaçlıyoruz. İlçemize kütüphaneler, okuma salonları, kültür merkezleri, sosyal yaşam merkezleri kazandırarak; kültürel dönüşümün zeminini oluşturuyoruz. Yıldırım’a kazandıracağımız Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi de bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz projelerden birisi. Merkez bünyesinde hizmet verecek mesleki programlar, derslikler, eğitimler ile gençlerimiz geleceğe daha iyi şekilde hazırlanacaklar. Merkezimiz tamamlandığında gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlayacak” dedi.

Önce insan

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sosyal hayatı destekleyen ve ilçe sakinlerinin yaşamına değer katacak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, Yıldırım’a değer katacak işlere devam ettiklerini belirterek, “Belediye olarak, imardan kentsel dönüşüme, yeni yollardan hizmet binalarına kadar çok önemli hizmetleri ilçemize kazandırıyoruz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her projede merkeze insanı koyuyoruz. Hemşehrilerimizin yaşamına dokunan, hayat kalitelerini yükselten hizmetler üretmeye gayret ediyoruz. 2023 yılının sonunda hizmete açacağımız Hayata Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi açıldığında ilçenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek” dedi.