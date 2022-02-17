Yıldırım’da fahiş fiyat denetimi sürüyor

Yıldırım Belediyesi, ilçe genelinde satış yapan yerlere yönelik hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyatlara yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik Yıldırım genelinde satış yapan yerlere yönelik fiyat denetimi yapmaya devam ediyor. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan çalışmalar kapsamında, Ocak ayından bu yana 95 işyerinin denetimi gerçekleştirildi. İlçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi yapan ekipler, marketlerdeki ürün raflarını dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit ediyor ve marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırıyor.

Denetimlerde, ’6502 sayılı kanun gereği’ etiket, satıştan kaçınma, raf ve kasa fiyat farkı denetimleri yapılırken, aykırılık tespit edilmesi durumunda yasal işlem yapılarak konu Ticaret İl Müdürlüğü’ne iletiliyor. Fiyatlarda dalgalanma çıkan marketler hakkında ise ‘Tüketici Kanunu’ gereği yasal işlem başlatılıyor. Ayrıca hijyen denetimlerinin yanı sıra market raflarındaki ürünlerin son kullanma tarihleri ile ilgili incelemeler yapılıyor.

Yıldırım’da fırsatçılığın önüne geçmek ve haksız kazancı engellemek için Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesai harcadığını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız ve fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerimize periyodik olarak devam ediyoruz. Yapılan denetimlerle vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçen zabıta ekiplerimiz, marketlerde rafları dolaşarak ürünlerin etiketlerini, gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon fiyatı ile kasa fiyatı farklılıklarına yönelik kontrollerini gerçekleştirip, güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Fiyat artışı tespit edilen işletmelerde ise yasal işlem sürecini başlatıyor. Vatandaşlarımızın sağlığının söz konusu olduğu böylesine kritik bir süreçte haksız kazanç elde etmek isteyen hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarının devam ettirilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecek” diye konuştu.