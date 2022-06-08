Yıldırım’da el emeği göz nuru deri sergisi

Yıldırım Belediyesi Deri Tasarımı Kursu’na katılan kursiyerlerin, el emeği göz nuru tasarladığı birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Yıldırım Belediyesi’nin, kadınların sosyo-kültürel gelişimine ve yeni bir meslek edinmelerine katkıda bulunmak amacıyla, Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Akşam ve Sanat Okulu ile birlikte düzenlediği ‘Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (YIL-MEK) sona gelindi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde 3 ay boyunca haftanın 2 günü verilen Deri Tasarımı eğitiminin sonunda kursiyerler, ortaya çıkardıkları yaklaşık 50 özel tasarımı sanatseverlerin beğenisine sundu. Barış Manço Kültür Merkezi’nde açılan sergiye Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım İlçe Halk Eğitim Müdürü Ali Celal Elmas katıldı. YILMEK’in açıldığı günden bu yana binlerce kadının sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına büyük katkı verdiğini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “80 branşta eğitim verdiğimiz YILMEK, her dönem vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Yıldırım Belediyesi olarak, elimizden geldiğince gücümüz yettiğince kadınlarımızın sosyalleşeceği ve kendilerine artı değer katacağı eğitimlerimizi sürdüreceğiz” dedi. Öte yandan Deri Tasarımı Kursu öğretmeni Zeynep Karatay, “Geleneksel el sanatlarını Yıldırım’da yaşatan başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ederim”dedi.